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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

英國國會像霍格華茲 擠滿有錢人

編譯李京倫／綜合報導
英國國會議員多半來自中產階級和上流社會；圖為英相強生7月20日最後一次應詢。（Getty Images）
英國國會議員多半來自中產階級和上流社會；圖為英相強生7月20日最後一次應詢。（Getty Images）

最新研究顯示，英國執政黨保守黨現任國會議員中，只有1%是從勞動階級工作轉職從政而來。

英國這一屆國會議員中，僅7%來自勞動階級，而勞動階級占英國勞動年齡人口達34%。至於中間偏左、理論上比保守黨更重視勞工的在野黨工黨，現任國會議員中，從勞動階級工作轉職的雖然占到13%，但與1980年代相比，已下降一半。

保守黨議員 勞動階級占比低

英國觀察家報報導，這份研究由英國智庫「公共政策研究所」進行。勞動階級在全英國占比逐步下降，但在國會議員中的占比卻降了快兩倍。

保守黨國會議員中，從勞動階級工作轉職而來的占比，過去50年一直遠低於5%。工黨國會議員則在1987年大選後，有28%從勞動階級工作轉職而來。

工黨副黨魁安吉拉．雷納是英國少數出身勞動階級的國會議員。（路透）
工黨副黨魁安吉拉．雷納是英國少數出身勞動階級的國會議員。（路透）

工黨副黨魁安吉拉．雷納呼籲所有黨派聯手促進勞動階級參政。雷納16歲時因懷孕而終止學業，後來在職業學校接受護理訓練，從事護理工作，最終成為英國最大工會「公共服務業總工會」代表並加入工黨。

雷納表示：「我第一次走進國會時，感覺就像進入（哈利波特小說中的）霍格華茲魔法學校。想到所有站在國會公文箱旁的人，想到要跟來自巨富特權之家、接受昂貴教育的人們共事，就很緊張。」

雷納說：「在不安全或低薪環境下工作的人，不太可能有允許彈性休假的雇主，也不太可能承受得起休假導致的收入損失。挑戰公職不只是艱鉅的任務，還得花費大量時間金錢，那超出許多人的負擔。」

公共政策研究所指出，來自勞動階級的國會議員變少有兩大原因：

第一，工會不再像以前一樣，能給勞動階級候選人1條參政的道路。

第二，成為國會議員候選人需要投入大量時間和金錢，對於有志者是難以克服的挑戰。研究所指出，其實是有看不見的「階級天花板」。

先前的研究也顯示，勞動階級民意代表更可能支持縮小貧富差距、促進重新分配的政策。

保守黨發言人回應說，這份研究低估了保守黨現任國會議員的多元性，只把直接從藍領工作轉職為國會議員的人算進去，假如一個當過10年礦工的人轉而從事其他白領工作，接著當選國會議員，就不算數。

發言人說，2019年這一屆的保守黨國會議員，是歷來最多元的，讓保守黨在全國各地贏得席次和多數地位，成為勞動階級的黨。

議員太富貴 降低民眾信任感

英國國會議員的組成在其他方面也與社會實際情況有落差。研究顯示，86%的國會議員受過高等教育，在英國僅34%的勞動年齡人口接受過。2019年英國各黨國會議員候選人，在2016年脫歐公投中支持英國留在歐盟的比率，是全體選民的兩倍。女性國會議員僅占35%，1979年更少，僅3%。

公共政策研究所研究推展主任奎爾特—平納說：「有太多選民覺得他們的心聲沒被英國民主體制聽見，沒被聲稱代表他們坐在國會大廈的國會議員代表，這使民眾對政治人物和民主體制的信任感下降，我們所有人應為此擔心。」

英國 哈利波特 教育

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