女性vs.印裔 新首相將改變英國史

46歲特拉斯是英國現任外交大臣，是鐵娘子作風。（路透）

英國 保守黨黨魁之爭上月底進行最後一輪黨籍國會議員投票 ，印度裔的前財政大臣蘇納克及英國史上第二個女性外交大臣特拉斯進入決選，決選將由黨員投票，預計9月5日公布結果，勝者將接替在連串醜聞壓力下黯然辭職的強生，繼任黨魁及首相。

不論是蘇納克還是特拉斯當選，都是引人注目且可能具歷史意義的改變。智庫「英國未來」總監卡特瓦拉說：「英國戰後15位首相中有13位是白人男性，但如今這已不是必然。」

42歲蘇納克是英國前任財政大臣，身家超過200億。（Getty Images）

有色人種 從未當過英相

42歲的蘇納克曾是投資銀行家，若勝選將是第一位有色人種英相。他在2016年脫歐 公投中支持英國退出歐盟。

蘇納克主打自己是英國財政面臨空前壓力、通膨飆升和經濟衰退陰影下，最能信賴的舵手。但就在去年春天，他的政治生涯一度看似玩完，因為他的妻子、印度億萬富豪的千金莫西，被指控在英國巨額逃稅。

不利蘇納克的另一點在於民眾財務壓力與日俱增之際，他個人的巨額財富可能使他與選民之間出現鴻溝。蘇納克夫婦登上「星期泰晤士報」英國最富有250人名單，財富合計達7.3億英鎊（約8.8億美元）。

蘇納克主張穩健的公共財政對於控制通膨至關重要，但批評人士指他任內力主增稅，是讓英國陷入衰退的推手之一。

此外，蘇納克等內閣成員不滿強生應對醜聞的方式而辭職「逼宮」，恐觸怒保守派內對強生死忠的人。儘管強生醜聞纏身，許多黨員仍感念他2019年率黨在大選中取得壓倒性勝利，可能不願選一個背叛者接替強生。

特拉斯 第3位女首相？

46歲的特拉斯力爭成為英國第三位女性首相。從裡到外，她處處模仿故首相柴契爾夫人的「鐵娘子」風格，但她堅稱「做自己」，且「沒有試圖仿效任何人」。

烏克蘭遭俄國入侵，特拉斯全力相挺，甚至鼓勵英國民眾參戰，被認為是一大失言，遭批評是為打造個人形象，不顧國家利益。對於北京，她是鷹派。

特拉斯在脫歐公投投票贊成英國留在歐盟，後來卻成了脫歐的狂熱支持者。她形容自己是「破壞長」和「繁文縟節的敵人」，揚言當選首相後要在明年底前廢除所有仍在英國適用的歐盟法規。

儘管蘇納克在7月20日的黨籍議員投票中遙遙領先，賭盤卻看好特拉斯將在決選勝出。英國6700萬人口中，僅18萬名保守黨員有資格投票決定下任英相。

投票方式包括線上和紙本郵寄，黨員於8月1至5日收到紙本選票或電郵通知。投票將於倫敦時間9月2日下午5時截止，紙本選票以寄達時間為準。

進入決選的兩名候選人正巡迴英國各地發表政見，與選民互動。