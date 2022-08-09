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機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

綜合報導
阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像美好。（取材自抖音）
阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後秘辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像美好。（取材自抖音）

阿根廷網紅空服員透過TikTok與粉絲分享自己的飛行工作背後祕辛，更透露在商業航空工作並不如外界想像的美好，雖然可以到世界各地，但同時也有許多限制，例如：不能大聲說話、禁止說火或炸彈等字眼，即使不用送餐也不能看書或聽音樂等三大限制，因為可能會引起乘客恐慌。

不少空服員都會透過社群平台經營自己的粉絲團，阿根廷空服員芭比也不例外，經常透過TikTok與她的粉絲分享她的飛行工作。根據太陽報報導，目前定居於義大利的芭比表示，空服員雖然享有機票折扣，且在飛機裡有不為人知的祕密房間，但同時被限制不能做很多事。

她舉例，執業期間他們不能大聲說話，也不被允許嚼口香糖及在機上奔跑，因為可能會讓乘客以為出了大事。另外，他們更不能在飛機上說出「緊急情況」、「火」或「炸彈」等字眼，因為可能引起乘客的驚慌失措，所以他們都會用特殊代號取代這些字，並且要熟記他們。此外，飛機在飛行期間，空服員即使不用送餐，他們也不能看書或聽音樂。

但這項工作仍有迷人之處，那就是機票想有1折折扣，且休假的空服員可以辦理優先登機手續；此外，有些飛機設有隱藏房間，在飛行期間讓空服員休息。而每飛完一個航點，空服員都會下榻很好的飯店，通常是五星級且設有特大雙人床與客房服務。

TikTok 義大利 社群

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