如有神助？泰女考試桌面放佛牌陣 網路暴紅

泰國有女學生考試時在桌面放了一排佛牌，在網上引起熱議。（視頻截圖）

泰國 日前瘋傳一段試場片段，有一名女學生在桌面放一排佛牌，老師覺得有趣便拍攝上傳，指學生因為想增強信心和希望考試「如有神助」，故在桌面放了10多個佛牌，還透露這些只是一部分，她家中還有很多。

許多網民笑言如果試場還有空位，這名學生可能會搬整尊佛像進場，後來本尊更在影片下留言，不少人留意到她平日真是不論穿校服或運動服，佛牌、念珠都不離身。

網民發現該名女生平日穿校服或運動服都會戴上佛牌，很有個人風格。（視頻截圖）

據香港 01報導，泰國有個老師日前在TikTok 分享影片，已有逾80萬人次觀看，他發現有名女學生在期中考試時，在桌面放了整排佛牌，部分用小膠袋和膠盒放好，女生說這會令她考試時更有信心，又希望可以「如有神助」。

老師大感驚訝，說桌上有10多件佛牌，「考試一定要放這麼多佛牌嗎？」，有網民問小妹妹是否正在擺攤賣佛牌？老師說這只是學生的一部分佛牌，她家中還有更多，只是沒有全部拿出來。

網民笑言其實只是空間不夠大，如果還有位子的話，她可能會整尊佛像都搬過來，或者請僧人到考場念經。後來女同學本尊在影片下留言叫「老師」，來了一幕師生相認情節，不少網民發現女生平日生活真的不停出現佛牌、念珠和僧人，她無論穿校服還是體育服，身上都會掛上佛牌，還會戴上念珠，很有個人風格。