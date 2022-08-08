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人名有味道？英男特殊聯覺力 有時會聞到臭襪味

聯合新聞網
男子每當看見人名，就會有特殊的感官體驗。(ingimage)
男子每當看見人名，就會有特殊的感官體驗。(ingimage)

英國一名男子每當看見一串文字，就能嘗到、聞到並感覺到這串文字帶來的感受。這樣的能力讓他在認識某些人時，會因對方的名字有特殊感受。

據鏡報（Mirror）報導，23歲的亨利（Henry Gray）在2009年時發現自己有「詞彙−味道聯覺（Lexical-gustatory synesthesia）」的能力。因此每當他看見一串字串，就會有特殊的感官感受。

他在受訪時表示，大部分的時候讀到一些字串感覺就只是出現雜音而已，但是某些名字會帶給他不同「味道」，因此他就很難跟這樣的人做朋友。譬如說每當亨利看到克斯蒂（Kirsty）這個名字，就會聞到一股淡淡的尿液味，亨利笑道：「我可能沒辦法跟克斯蒂交往」。

亨利在發現自己有特殊的「聯覺力」之前，一直以為所有人都可以嚐到或聞到其他人的名字，是直到父母和老師發現他特別喜歡某人的名字，還會給予特殊評論，才知道他有這項能力。由於亨利是酒吧的調酒師，因此常常需要查看客人的身分證，這樣讓他常常聞到或嚐到不同味道。

受訪時亨利也應記者要求列出幾個他認為喜歡的名字，艾莉絲（Alice）嘗起來像蘋果片，弗朗西絲卡（Francesca）像一杯口感絲滑的巧克力卡布奇諾，米契爾（Mitchell）是充滿彈性的起司貝殼麵，貝利（Bailey）則是一杯熱牛奶。

不過亨利也有不喜歡的名字，他提到瑪莉（Mary）的名字就像一堆沒洗的粉紅色床單，還散發淡淡的潮濕味。阿拉貝拉（Arabella）是一隻長長的臭襪子，布萊德（Brad）像燒繩子的感覺，哈夫薩（Hafsah）像用手指插入油膩又稀疏的頭髮。

他也提到，一些名人的名字也會帶給他特殊感受，像是美國前總統川普（Donald Trump）就讓他覺得像被壓扁、沒氣的橡皮鴨；英國首相強生（Boris Johnson）像是用腳踩扁硬殼甲蟲；卡麥蓉．狄亞茲（Cameron Diaz）是一顆慢慢旋轉、閃著光芒的迪斯可球；艾瑪華森（Emma Watson）像是對水面丟小石子以後，出現的陣陣漣漪。

英國 艾瑪華森 川普

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