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最貴麥當勞…旅客攜「滿福堡」入境澳洲罰2664澳幣

編譯張君堯
澳洲在印尼熱門觀光地峇里省爆發口蹄疫後，祭出嚴格的入境規定，近日有一名從印尼飛往澳洲的乘客在機場等候行李時，被搜出攜帶含豬肉的麥當勞餐點，因此被重罰。（Getty Images）
澳洲在印尼熱門觀光地峇里省爆發口蹄疫後，祭出嚴格的入境規定，近日有一名從印尼飛往澳洲的乘客在機場等候行李時，被搜出攜帶含豬肉的麥當勞餐點，因此被重罰。（Getty Images）

澳洲當局在印尼爆發口蹄疫並蔓延到熱門旅遊景點峇里省後，祭出嚴格的入境規定，近日就有一名從印尼飛往澳洲的乘客在機場等候行李時，意外被搜出「麥當勞早餐」、更因付出高昂代價。

CNN報導，該旅客日前抵達澳洲達爾文機場時，其行李中被搜出兩份「未申報」的滿福堡（McMuffin）和一份夾著火腿的可頌麵包，他隨後被處以2664澳幣（約1885美元）的罰款。

澳洲農漁林業局表示，當時是由一隻生物安全檢測犬在該旅客的背包中發現這一系列「未申報的風險產品」，局長瓦特（Murray Watt）在聲明中表示「這將是這名旅客吃過最貴的滿福堡餐，這筆罰款是飛往峇厘島的票價的兩倍，但我對那些選擇不遵守澳洲嚴格生物安全規範的人，沒有任何同情心」。

據悉，該旅客還收到「因未申報潛在高生物安全風險物品並提供虛假和誤導性文件而發出的12項侵權通知」，至於查獲的滿福堡和可頌將在銷毀前進行口蹄疫檢測，瓦特強調「澳洲沒有口蹄疫，我們希望保持這種狀態」。

澳洲政府上個月才剛宣布一項生物安全計畫，專家估計若澳洲爆發口蹄疫可能帶來高達800億澳幣（約566億美元）的經濟損失。口蹄疫可以通過活體動物、肉類和奶製品以及接觸過受感染動物的人的衣服、鞋類，甚至透過行李傳播。

澳洲 檢測 機場

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