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西班牙總理以身作則 帶頭摘領帶呼籲節能

編譯周辰陽、陳韋廷
西班牙總理桑傑士日前要求政府官員與民間企業職員，上班時不要打領帶以協助節約能源。（路透）
西班牙總理桑傑士日前要求政府官員與民間企業職員，上班時不要打領帶以協助節約能源。（路透）

熱浪席捲歐洲部分地區與助長高耗能空調的需求之際，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）近日呼籲內閣部長、公務員與民間企業職員停止打領帶與保持涼爽，以此做為一種節能措施。

路透與BBC報導，桑傑士在記者會表示，「我希望大家都注意到我沒有打領帶，這意味著我們都可以從能源的角度節約」，並稱自己已經要求部長們與所有公務員，「我也想要請求私部門，如果他們還沒有這樣做，就不要在非必要的時候打領帶。因為這樣一來，我們將應對在我國是如此重要的節能問題」。

桑傑士隨後轉用更嚴肅的口吻，稱西國政府將推出提高效率與節能的緊急措施。

但此舉引發紡織相關業者反彈與民眾批評。西國紡織、零配件及皮件貿易協會（Acotex）會長扎馬科拉批評桑傑士的建議，是在傷害飽受防疫封鎖措施打擊的業者。

民眾也對總理桑傑士的建議不太買帳，推文罵他「笨蛋」，一些人更呼籲他節能應從家中做起，希望他放棄搭直升機上班。

報導指出，今夏高溫正讓歐洲電力系統承受壓力，並引發民眾擔心區域性推動節省更多天然氣以防烏克蘭戰爭促使俄羅斯進一步減供的可能性。

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