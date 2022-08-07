西班牙總理以身作則 帶頭摘領帶呼籲節能

西班牙總理桑傑士日前要求政府官員與民間企業職員，上班時不要打領帶以協助節約能源。（路透）

熱浪席捲歐洲部分地區與助長高耗能空調的需求之際，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）近日呼籲內閣部長、公務員與民間企業職員停止打領帶與保持涼爽，以此做為一種節能措施。

路透與BBC報導，桑傑士在記者會表示，「我希望大家都注意到我沒有打領帶，這意味著我們都可以從能源的角度節約」，並稱自己已經要求部長們與所有公務員，「我也想要請求私部門，如果他們還沒有這樣做，就不要在非必要的時候打領帶。因為這樣一來，我們將應對在我國是如此重要的節能問題」。

桑傑士隨後轉用更嚴肅的口吻，稱西國政府將推出提高效率與節能的緊急措施。

但此舉引發紡織相關業者反彈與民眾批評。西國紡織、零配件及皮件貿易協會（Acotex）會長扎馬科拉批評桑傑士的建議，是在傷害飽受防疫 封鎖措施打擊的業者。

民眾也對總理桑傑士的建議不太買帳，推文罵他「笨蛋」，一些人更呼籲他節能應從家中做起，希望他放棄搭直升機上班。

報導指出，今夏高溫 正讓歐洲電力系統承受壓力，並引發民眾擔心區域性推動節省更多天然氣以防烏克蘭 戰爭促使俄羅斯進一步減供的可能性。