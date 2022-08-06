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徒步12天走315公里 台黃金獵犬陪主人西班牙朝聖

綜合報導
台灣黃金獵犬Money與主人在聖地牙哥與朝聖者護照合影。（中央社）
台灣黃金獵犬Money與主人在聖地牙哥與朝聖者護照合影。（中央社）

台灣一隻黃金獵犬陪主人踏上西班牙朝聖之路，徒步315公里，抵達終點後與主人並列授證，成為首次領取「朝聖者證書」的台灣狗兒，在臉書上獲得熱烈回響。

中央社報導，來自台灣的黃金獵犬Money今年4歲，和主人一同搭機飛抵歐洲，再經火車旅行進入西班牙。人、狗作伴，6月26日從大城萊昂（León）出發，踏上「聖雅各朝聖之路」（Camino de Santiago），徒步行走12天共計315公里後，在7月7日抵達終點站聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）古城。

朝聖之路本就挑戰身心，帶狗兒同行更是一大考驗，加上西班牙酷熱天氣也讓徒步旅行變得更加艱難。

Money的主人Burger Han於朝聖路上，不時在臉書的朝聖之路社群裡，向朝聖愛好者分享Money沿路的狀況和有趣照片。取得朝聖者證書後，他在社群中發表貼文提到，前往朝聖者辦公室領取證書時，雖得知寵物不能領證，但辦事人員卻貼心地將人、狗的姓名「並列」在證書上，讓他相當開心。

台灣黃金獵犬Money與主人在朝聖之路「0公里」石碑前合影。（中央社）
台灣黃金獵犬Money與主人在朝聖之路「0公里」石碑前合影。（中央社）

他描述沿途帶著Money徒步的照護細節：「背著約15公斤的行李還拖著10公斤的拖車，真的不太容易，又要控制狗狗的腳掌是否撐得住，幫牠穿鞋、脫鞋，注意地形及地表溫度…」人、狗情誼感動許多網友。

Burger Han說，每個朝聖者都有自己的故事，他走上這條路是希望重生，和過去達成諒解、解開心結，並且找到「返璞歸真」的生活。至於帶著Money上路則是他的夢想，因為Money是他最忠心的人生夥伴。

被問到帶著狗兒旅行是否特別艱難時，Burger Han表示，帶著Money和大行李箱轉車到起點城市萊昂的路上，的確非常辛苦；但是一旦上路後，除了得隨時隨地細心觀察和照顧Money的身體狀況、控制每日飲水量外，由於人、狗「心意相通」，路上幾乎沒有遇到任何困難，Money一路上還交了很多朋友。

來自台灣的黃金獵犬Money在朝聖路上走累了，被主人一把背在身後，繼續上路。（中...
來自台灣的黃金獵犬Money在朝聖路上走累了，被主人一把背在身後，繼續上路。（中央社）

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