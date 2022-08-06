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同款黑眼罩花紋 印尼貓咪父子檔超像「蝙蝠俠」

聯合新聞網
「眼罩貓」爸爸(右)跟自己貓兒子一樣，臉上都有同款花紋。(視頻截圖)
「眼罩貓」爸爸(右)跟自己貓兒子一樣，臉上都有同款花紋。(視頻截圖)

小孩真的不能偷生，一名網友曬出家中的貓咪父子照片，令人驚訝的是貓爸的基因相當強大，公貓本身就有「黑色眼罩」花紋，沒想到連牠的兒子都有同款黑眼罩，讓不少網友直呼這應該是最強父子臉。

印尼一名貓奴諾爾（Indraini Wahyudin Noor）家中飼養了一對米克斯貓咪父子，爸爸叫「波伊（Boy）」，兒子叫「班迪特（Bandit）」，這對父子可是相當有特色。爸爸波伊當初被諾爾收編時，臉上的「黑色眼罩」花紋就讓諾爾印象深刻，時至今日這都還是波伊的招牌花紋，不少見過波伊的人，都對牠有這樣特殊的花色感到驚奇。

結果波伊的兒子班迪特竟完美遺傳貓爸的花紋，本來一開始班迪特剛出生時還看不出來，但隨著班迪特越長越大，臉上的黑色眼罩花紋也越來越明顯，現在父子倆站在一起，完全就是「複製貼上」。諾爾表示，波伊其實有一子一女，女兒叫做「公主（Princess）」，但沒有遺傳到黑眼罩花紋。

波伊與班迪特父子都有眼罩的可愛照片，上傳到諾爾的Tiktok帳號「iwhy」上，掀起網友熱議，不少網友都相當喜歡這對相貌幾乎一模一樣的父子，留言表示「果然是有其父必有其子」、「爸爸跟兒子是不是都是蒙面俠蘇洛（Zorro）」、「看起來也好像蝙蝠俠貓咪喔」。

印尼

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