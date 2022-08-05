我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

希特勒愛表 藏3組神祕數字 110萬元在美拍出

編譯徐榆涵
手表背蓋上刻有納粹黨徽、希特勒本人的姓名縮寫（AH）和與希特勒有關的三組數字，包括希特勒的生日、當上德國總理的時間以及納粹黨贏得聯邦選舉的日期。（翻攝自亞歷山大歷史拍賣行官網）
手表背蓋上刻有納粹黨徽、希特勒本人的姓名縮寫（AH）和與希特勒有關的三組數字，包括希特勒的生日、當上德國總理的時間以及納粹黨贏得聯邦選舉的日期。（翻攝自亞歷山大歷史拍賣行官網）

一支據傳是納粹德國領導人希特勒（Adolf Hitler）曾擁有過的手表，近日在美國拍賣會上以110萬美元高價被拍出。

根據美國文物拍賣公司「亞歷山大歷史拍賣行」，這隻手表的背蓋上刻有納粹黨徽、希特勒本人的姓名縮寫（AH）和與希特勒有關的三組數字，包括希特勒的生日、當上德國總理的時間以及納粹黨贏得聯邦選舉的日期，而手表面盤12點鐘方向則刻有慕尼黑某家表店的字樣「HUBER」。

據了解，這支手表可能是1933年希特勒44歲生日時獲得的生日禮物，當年他成為德國總理。至於手表為何會流落民間？拍賣行評估顯示，1945年5月，約30名法國士兵衝進希特勒的山間隱居住所貝格霍夫（Berghof）時，將該支手表當作戰利品拿走，隨後就被轉售並代代相傳至今。

拍賣會中的其他物品包括一件希特勒妻子（Eva Braun）的裙子、納粹官員的親筆簽名照和一件印有猶太人符號「大衛之星」（Star of David）的黃色布料。在納粹大屠殺期間，納粹強迫猶太人配戴黃色標識作為臂章或徽章，以區隔和騷擾他們。

對此，34名猶太領袖聯手簽署公開信痛批拍賣會「令人憎惡」，呼籲將納粹物品從拍賣中移除。但亞歷山大歷史拍賣行向德國媒體表示，其目的是保存歷史，大部分出售的物品都保存在私人收藏中或捐贈給大屠殺博物館，認為「無論歷史好壞，都必須保存」。

德國之聲報導，儘管手表拍賣價格超過100萬美元，但仍低於拍賣行所估的200萬至400萬美元。

一支據傳是納粹德國領導人希特勒曾擁有過的手表，近日在美國拍賣會上以110萬美元高...
一支據傳是納粹德國領導人希特勒曾擁有過的手表，近日在美國拍賣會上以110萬美元高價被拍出。（翻攝自亞歷山大歷史拍賣行官網）

拍賣 納粹 德國

上一則

泰國夜店大火釀13死 火燒屋頂、人群瘋狂逃竄畫面曝光

下一則

日確診數創疫情來新高 連2周全球居冠

延伸閱讀

大屋頂下／智堅辛苦了（下）林秉樞化的台獨公司

大屋頂下／智堅辛苦了（下）林秉樞化的台獨公司
德國經濟停滯不前 業界和民眾對前景悲觀

德國經濟停滯不前 業界和民眾對前景悲觀
影／遊客在義大利手表遭搶 歹徒發現是假貨拿回來還他

影／遊客在義大利手表遭搶 歹徒發現是假貨拿回來還他
戰事拉長恐讓西方「挺烏力度」減弱 澤倫斯基怒斥妥協建議

戰事拉長恐讓西方「挺烏力度」減弱 澤倫斯基怒斥妥協建議

熱門新聞

凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）

現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

2022-07-29 10:45
科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（圖）與棕樹蛇要對更多損害負起責任。（資料照片。路透）

入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球163億損失

2022-07-29 07:34
烏克蘭總統澤倫斯基（右）和第一夫人歐倫娜（左）同框為數位版Vogue拍照，在網路上引發熱議。（圖取自instagram.com/olenazelenska_official）

澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照 引網路熱議

2022-07-28 14:25
俄軍轟炸烏克蘭南部城市尼古拉耶夫，一名戰爭罪檢察官7月31日檢視一棟遭摧毀的大樓。（路透）

俄軍狂炸烏克蘭南部 知名億萬富豪慘死

2022-07-31 16:32
首都馬尼拉一所大學24日舉行畢業典禮時發生槍擊事件，造成3人死亡。圖為殯儀工作人員抬走受害者的遺體。（美聯社）

菲律賓名校畢業典禮槍擊3死 槍手父親數日後被殺

2022-07-29 17:15
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日接受《南華早報》獨家專訪時表示，烏克蘭正在尋求機會與中國「直接」對話，以協助終結和俄羅斯的戰爭。(Getty Images)

港媒：澤倫斯基盼與習近平直接對話 終結俄烏戰爭

2022-08-03 20:40

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁