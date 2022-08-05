希特勒愛表 藏3組神祕數字 110萬元在美拍出

手表背蓋上刻有納粹黨徽、希特勒本人的姓名縮寫（AH）和與希特勒有關的三組數字，包括希特勒的生日、當上德國總理的時間以及納粹黨贏得聯邦選舉的日期。（翻攝自亞歷山大歷史拍賣行官網）

一支據傳是納粹德國 領導人希特勒（Adolf Hitler）曾擁有過的手表，近日在美國拍賣 會上以110萬美元高價被拍出。

根據美國文物拍賣公司「亞歷山大歷史拍賣行」，這隻手表的背蓋上刻有納粹黨徽、希特勒本人的姓名縮寫（AH）和與希特勒有關的三組數字，包括希特勒的生日、當上德國總理的時間以及納粹黨贏得聯邦選舉的日期，而手表面盤12點鐘方向則刻有慕尼黑某家表店的字樣「HUBER」。

據了解，這支手表可能是1933年希特勒44歲生日時獲得的生日禮物，當年他成為德國總理。至於手表為何會流落民間？拍賣行評估顯示，1945年5月，約30名法國士兵衝進希特勒的山間隱居住所貝格霍夫（Berghof）時，將該支手表當作戰利品拿走，隨後就被轉售並代代相傳至今。

拍賣會中的其他物品包括一件希特勒妻子（Eva Braun）的裙子、納粹官員的親筆簽名照和一件印有猶太人符號「大衛之星」（Star of David）的黃色布料。在納粹大屠殺期間，納粹強迫猶太人配戴黃色標識作為臂章或徽章，以區隔和騷擾他們。

對此，34名猶太領袖聯手簽署公開信痛批拍賣會「令人憎惡」，呼籲將納粹物品從拍賣中移除。但亞歷山大歷史拍賣行向德國媒體表示，其目的是保存歷史，大部分出售的物品都保存在私人收藏中或捐贈給大屠殺博物館，認為「無論歷史好壞，都必須保存」。

德國之聲報導，儘管手表拍賣價格超過100萬美元，但仍低於拍賣行所估的200萬至400萬美元。