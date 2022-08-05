污水回收 星用「新生水」釀最環保啤酒 售價比他牌略貴

新加坡公用事業局及當地啤酒廠Brewerkz今年再度聯手推出由「新生水」釀製而成的NEWBrew，並在市面上販售。（中央社）

色彩繽紛的鋁罐裡裝的是金黃色啤酒，炎炎夏日來一杯，保證暑氣全消。雖然它顏色看似與一般啤酒無異，但其實這款NEWBrew啤酒是利用回收污水變身的「新生水」（NEWater）釀製而成，堪稱新加坡 「最環保」啤酒。

中央社報導，NEWBrew（新生啤）由監管新加坡供水系統的公用事業局及當地啤酒廠Brewerkz聯手推出，繼2018年首度亮相後，今年配合新加坡國際水資源周活動重磅回歸。與四年前不同，這次還在市面上販售，讓消費者有機會親身體驗這款「特殊」啤酒。

除了使用再生水釀造，NEWBrew外觀包裝設計也別有一番巧思，三款不同顏色分別以濱海堤壩、麥里芝蓄水池公園及新加坡河為主題，這些都是新加坡推動水資源永續發展的重要地標。

不過，「回收污水釀成的啤酒，你敢喝嗎？」相信是許多人心中的疑問。每個人的答案或許都不一樣。

旅居新加坡多年的台灣人阿媛受訪表示，「新生水」釀造的啤酒「很新鮮且話題性十足」，加上這是新加坡第一次公開對外販售新生水啤酒，因此更想買來品嘗。

平常就習慣小酌的阿媛坦言，身邊朋友聽到這款啤酒用新生水釀造，都感到大驚小怪，「但其實口感和一般啤酒一樣」。

她形容，這款啤酒帶有熱帶水果和蜂蜜的風味，整體上比台啤還甜一點，帶有淡淡麥香，「冰鎮後更好喝！」

據報導，NEWBrew每罐330毫升，平均售價新幣4.5元（約3.3美元），價格比新加坡虎牌啤酒等其他品牌略貴。打著「新生水」釀造的賣點，有人躍躍欲試，但也有些人不感興趣。

「既然要花錢買酒喝就要喝自己喜歡的」，一名新加坡人直言，新生水啤酒對他沒有特別吸引力；如果有人給他喝，不介意嘗試，但不會自己買來喝。

其他抱持相同觀點的人也說，市面上有很多品牌，「如果想喝啤酒，會選擇用正常水釀製的產品」。

研發這款啤酒的釀酒師表示，「新生水」有特定優勢，口味中性且具彈性，「我們可以在新生水中添加特定釀造鹽，調出地球上任何一種水質，也就是說，我們可釀造出任何風格的啤酒」。

對公用事業局而言，再度推出NEWBrew主要希望藉此教育 民眾水資源回收、再利用的重要性。

事實上，新加坡政府多年來持續透過創新手法試圖解決水資源不足的問題。目前當地水源主要來自集水區的水、進口水、新生水及淡化水。

那麼，用過的污水又是如何變身「新生水」？主要透過3大淨化步驟，首先透過微量過濾把所有微觀粒子、細菌過濾掉，再經過逆滲透處理，排除水分子以外的物質；最後一關則是紫外線消毒，確保任何殘留物質都被消除。

「新生水」於2003年正式成為星國供水來源，主要作為工業用水，乾旱時也會用來填補水庫，供民生用水。當地目前共有5座新生水廠營運中。

根據公用事業局網站資訊，「新生水」已多次通過科學測試檢驗，並符合世界衛生組織的飲用水標準，「完全合乎健康，可安全飲用」。

也許每個人對NEWBrew的態度不盡相同，但不可否認的是，科技確實創造無限可能性，水資源有限的新加坡推出「新生水」，不僅增加供水來源，還可以打造出「最環保」的啤酒。