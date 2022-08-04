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7700萬年前暴龍近親「魔龍」首具骨骼化石 拍出610萬

綜合報導
蘇富比表示，「魔龍」的首具骨骼化石在紐約拍賣會以610萬美元的高價售出。(Getty Images)
蘇富比表示，「魔龍」的首具骨骼化石在紐約拍賣會以610萬美元的高價售出。(Getty Images)

國際拍賣公司蘇富比表示，暴龍近親「魔龍」（Gorgosaurus）的首具骨骼化石，日前在紐約拍賣會以610萬美元的高價售出，科學家擔憂恐錯失研究機會。

中央社綜合電訊報導，該魔龍化石標本高約3公尺、長約6.7公尺，原先預期拍賣價格可達500萬至800萬美元。

蘇富比發聲明表示：「本次拍賣結果使魔龍成為有史以來拍賣中價值最高的恐龍之一，並為魔龍骨骼化石價格建立新基準。」

魔龍生存在約7700萬年前的地球，成年龍體重可達2公噸，略輕於牠較知名的近親暴龍。古生物學家表示，牠比暴龍更兇猛、跑得更快且咬合力更強大。

2018年於美國蒙大拿州小鎮哈佛（Havre）附近的朱迪斯河岩層（Judith River Formation）發現這具魔龍骨骼化石。

蘇富比表示：「這具魔龍化石在沒有名字的情況下拍賣，提供買家命名這具恐龍的專屬機會。」蘇富比並未透露買家身分。

由於美國不像其他國家限制化石買賣或出口，意味著魔龍骨骼化石可能最終會流落海外。

紐約時報報導，包含本次魔龍化石拍賣在內的一系列恐龍化石拍賣，激怒部分擔憂地球演化史變得商業化的科學家。

他們憂心，隨著如此多化石落入私人手中，他們的研究將因為可供研究的樣本減少而受到影響。

拍賣 恐龍 紐約時報

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