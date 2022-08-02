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「我在路上了」雙胞胎老翁同日死 詭異巧合

聯合新聞網

一對生於同日的雙胞胎老兄弟，竟也在同一天離世，且跟對方講的最後一句話是：「我在路上了，我很快就會見到你了」，這不經意的巧合讓家屬難以接受，直呼「根本是超現實巧合」。

根據鏡報報導，一對年紀70歲的同卵雙胞胎老翁，因年邁紛紛罹患不同病症，哥哥艾倫（Alan Bates）逝前彷彿隔空在跟雙胞胎弟弟傑夫（Geoff Bates）交談，兩人間隔3小時候相繼去世。據艾倫的女兒雪莉（Shelly Bates）表示，她的父親先前被診斷出罹患喉癌，被宣告只剩幾個月的生命。

雪莉跟手足安德魯（Andrew Bates）前往雪菲爾探望父親時，接到傑夫叔叔離世的消息，而抵達父親家後不到30分鐘，爸爸也跟著離開。雪莉轉述當時人在現場阿姨的描述：「你爸爸好像在跟叔叔講話一樣，口中不斷重複著『我在路上了，我很快就會見到你』」，當雪莉抵達父親家時，看到父親盯著天花板角落微笑。

雖然父親與叔叔同一天離世的事實讓人難以接受，但雪莉說：「讓人感到欣慰的是，不可分開的雙胞胎一起離開這個世界。」

艾倫與傑夫的兒女也都回憶起爸爸的過去，並為他們舉行一場「可愛的告別式」，家屬們把兩位老翁並排擺放，上面佈滿鮮花，再一起送進火葬場。而他們的老友也分享道，這兩兄弟因為長太像又總是調皮，讓媽媽不得不在毛衣上繡名字，好讓老師區分他們。

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