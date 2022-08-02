我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

墓地租金太貴 搖滾樂手突發奇想 舅遺骨做成電吉他

 聯合新聞網
美國搖滾樂手安納克斯（Yaago Anax）將舅舅的遺骨，製作成一把電吉他。（取材自推特）
美國搖滾樂手安納克斯（Yaago Anax）將舅舅的遺骨，製作成一把電吉他。（取材自推特）

有些人會將已逝親人的遺骨製作成項鍊等飾品隨時配戴在身上，彷彿逝世親人仍陪伴著他們，但國外有一名搖滾狂熱份子竟選擇將親人的遺骨製作成一把「電吉他」，超前衛作法令樂迷震驚不已。

以藝名午夜王子（Prince Midnight）出道的美國搖滾樂手安納克斯（Yaago Anax）一家源自希臘，目前定居於美國，他向哈芬登郵報（HuffPost）介紹道，他的舅舅菲利普（Filip）激發了他內心的金屬搖滾樂魂，但舅舅在1996年不幸死於車禍事故，享年28歲。

美國搖滾樂手安納克斯（Yaago Anax）將舅舅的遺骨，製作成一把電吉他。（取...
美國搖滾樂手安納克斯（Yaago Anax）將舅舅的遺骨，製作成一把電吉他。（取材自推特）

由於舅舅生前同意將遺體捐贈作學術用途，於是他的遺骨就捐贈給希臘當地一所大學。20年後，當時受贈的學校停止使用人類骨骸，但由於他們家族信奉東正教（Orthodox religion），並不希望親人的遺骨被火化，導致菲利普的遺骨被轉移到一處需要支付高昂租金的墓地暫時存放，昂貴的租金令家族困擾不已，於是在支付一段時間後決定將菲利普的遺骨從希臘運回美國。

此時安納克斯心中有了大膽的想法，他諮詢過專家後，利用菲利普的肋骨、脊椎和盆骨製作出一把外觀相當罕見的電吉他，並將它正式命名為「Filip Skelecaster」，引起廣大樂迷注意。他接受「吉他世界」雜誌專訪時介紹，製作這把骨骼吉他最難的問題是「保持音準」，更形容「受限在人骨胸腔狹小的空間彈奏吉他，是種無法言喻的感受」。

然而，把人骨製作成一把吉他的做法太過前衛，不免遭到部分網友質疑它的真實性，但安納克斯不甩酸民的冷言冷語，仍對此感到自豪，他坦言起初雖然遭到母親的反對，認為這是褻瀆神明的行為，但事後他成功徵求家族的同意，「就連媽媽也說『總比埋在土裡要來得好』」。

租金 車禍

上一則

「我在路上了」雙胞胎老翁同日死 詭異巧合

下一則

新加坡：高達十分之六國民恐已染疫 仍未群體免疫

延伸閱讀

希臘熱浪野火肆虐 大批觀光客與居民被迫撤離

希臘熱浪野火肆虐 大批觀光客與居民被迫撤離
搖滾樂狂熱分子把舅舅遺骨變電吉他 媽讚：比埋土裡好

搖滾樂狂熱分子把舅舅遺骨變電吉他 媽讚：比埋土裡好
希臘熱浪引發野火 濱海觀光勝地急撤450人

希臘熱浪引發野火 濱海觀光勝地急撤450人
希臘熱浪引發野火 濱海觀光勝地急撤450人

希臘熱浪引發野火 濱海觀光勝地急撤450人

熱門新聞

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

2022-07-26 16:58
凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）

現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

2022-07-29 10:45
國際學術期刊「科學」26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢市的市場，並指出病毒可能來自於動物。（路透）

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

2022-07-26 23:29
科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（圖）與棕樹蛇要對更多損害負起責任。（資料照片。路透）

入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球163億損失

2022-07-29 07:34
俄軍轟炸烏克蘭南部城市尼古拉耶夫，一名戰爭罪檢察官7月31日檢視一棟遭摧毀的大樓。（路透）

俄軍狂炸烏克蘭南部 知名億萬富豪慘死

2022-07-31 16:32
烏克蘭總統澤倫斯基（右）和第一夫人歐倫娜（左）同框為數位版Vogue拍照，在網路上引發熱議。（圖取自instagram.com/olenazelenska_official）

澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照 引網路熱議

2022-07-28 14:25

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口