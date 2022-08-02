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驚覺未婚夫睡繼母 準新娘毅然毀婚

綜合報導
社群軟體《Whisper》（咬耳朵），讓不少藏不住秘密的人在上面大吐苦水。（取材自推特）
社群軟體《Whisper》（咬耳朵），讓不少藏不住秘密的人在上面大吐苦水。（取材自推特）

心裡祕密找不到適合人選分享，憋在心中又很痛苦嗎？熱門社群軟體「Whisper」（咬耳朵），讓不少藏不住祕密的人在上面大吐苦水，其中包括許多落跑新人們說不出口的逃婚原因，例如發現自己未婚夫竟然跟繼母睡在一起等故事，讓許多用戶嘖嘖稱奇。

根據「每日郵報」報導，一名準新娘發文表示，自己經過深思熟慮後決定離開未婚夫，而她一點都不感到後悔，因為她發現自己竟然一直受到未婚夫與繼母的欺騙，他們兩個竟然都睡一起；另一名落跑新娘則在上面分享，婚禮當天她的伴娘向她表明愛意，當下她們倆決定從婚禮現場離開，而從那之後她再也沒有見過新郎。

一名落跑新郎則在上面說，四年前他把當時的準新娘留在證婚台上，多年過去了，現在他有兩個很棒的孩子。另一名落跑新娘則說，「越接近婚禮前夕，我越覺得這不是我的婚禮，而是我婆婆的」，隨後這個準新娘果斷的放棄自己的婚禮，決定不結了。

「Whisper」是一款可以讓用戶以匿名的形式，用圖片搭配文字的方式，分享心中祕密的社群平台。因為是匿名，不少用戶選擇在上面把自己藏在心中已久的祕密分享在上面，其他用戶也可以透過留言、按讚等方式互動。

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