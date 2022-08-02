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巴西男注射油脂增肌 變形還不罷休

綜合報導
賽加托喜歡在社群媒體上「秀肌肉」，甚至吸引170萬粉絲追蹤。（取材自抖音）
賽加托喜歡在社群媒體上「秀肌肉」，甚至吸引170萬粉絲追蹤。（取材自抖音）

巴西一名男子因為想要讓自己擁有傲人肌肉，於是開始注射油脂，結果外型變得非常怪異，甚至遭醫師阻止仍不願意停止注射。

據LAD BIBLE報導，巴西一名建築工人賽加托（Valdir Segato）在Tik Tok上擁有170萬粉絲。他表示，自己是受到好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）和漫威電影的綠巨人浩克影響，因此想要擁有健壯的身材。

由於過去他曾經吸毒，因此他的身形一直都非常消瘦。戒毒後他開始健身，有人建議他可以注射俗稱「西斯龍」（synthol）的合成醇，外型可以很快地變壯，比重訓更快。賽加托認為注射西斯龍會讓人上癮，自從開始注射後，他的二頭肌成長一倍，現在有60公分粗。不只這樣，他也有了傲人胸肌，體重還從55公斤增加到80公斤。不過由於他的身材是靠注射長成，所以看起來很不協調，走在路上甚至還會有人叫他「怪物」。

2006年時，醫生就提醒他，頻繁注射西斯龍可能會毀損神經或肌肉，但賽加托依然不願意停止注射。即使在路上被叫怪物，他也甘之如飴。賽加托的朋友表示，雖然自己也想阻止他繼續注射，但賽加托一直以來都很想要出名；現在賽加托真的因此出名，看起來很開心，因此朋友也不知該怎麼阻止他。

肌肉 巴西 健身

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