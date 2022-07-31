疫後航空缺工 全球行李塞車 希斯洛機場堆出「行李山」

堆滿延誤行李的希斯洛機場。（路透、取材自推特）

「滿坑滿谷的行李，通通塞車在倫敦希斯洛機場 。」各國逐漸解除邊境管制之後，如今卻陷入一個大問題：數以萬計的託運行李丟失、延誤抵達，全球各大主要國際機場都出現滿坑滿谷的延誤行李，其中又以歐洲航線樞紐的英國倫敦希斯洛國際機場（Heathrow Airport）情形最為嚴重。6月以來眾多在希斯洛機場起飛、降落或是轉機的旅客，都被機場航廈裡成堆的行李震撼，紛紛拍下照片和影片上傳，而多家媒體也留意到機場混亂造成的各種航程問題，而原因正是疫情 期間航空業大舉裁員，但是在疫後各國逐步恢復航班時，卻面臨勞動力嚴重短缺的困境。

4成在轉機時遺落

希斯洛機場的大廳、行李轉盤、甚至航廈外的推車上，滿滿排列著無數無人認領的行李，這些行李中有四成是在轉機的時候未隨著主人搭上正確的航班導致遺落，希斯洛機場又是歐洲客流量最多、最繁忙的機場，「行李大塞車」的景象被大為報導、流傳，而世界上其他大型國際機場，如荷蘭阿姆斯特丹、美國紐約、華盛頓特區等地，也出現類似的「行李山」。

「希斯洛機場發明了一個新遊戲：你必須跋涉爬過成堆的行李山，設法找出你自己的行李。」（Getty Images）

有推特網友拍下希斯洛機場滿地行李的景象，戲謔表示：「希斯洛機場發明了一個新遊戲：你必須跋涉爬過成堆的行李山，設法找出你自己的行李。」

而希斯洛機場又一度在6月中旬時，發生行李運送系統故障問題，導致大量行李遺留，甚至有些已經在機場大廳放置十天之久的行李開始發出異味，旅客頻頻在推特上發布成堆的行李照片，還有網友將問題歸咎於英國脫歐之後的勞動力不足，希斯洛機場對此的回應則是：「我們正在與航空公司晝夜不停地工作，盡快讓乘客與自己的行李重新團聚。」

希斯洛機場的大廳、行李轉盤、甚至航廈外的推車上，滿滿排列著無數無人認領的行李。 （路透）

目前希斯洛機場還未完全解除客流量限制，許多定期航班遭到取消、旅客不得不臨時改動行程，混亂的航線和班表使得行李延誤遺失問題愈加嚴重棘手；達美航空（Delta Air Lines）為了歸還旅客被送錯目的地的行李，甚至在7月11日包機讓一架空中巴士A330班機從希斯洛機場載著1000件延誤行李飛往底特律，落地後再分送回失主手上。

運送率增加24%

除了希斯洛機場外，其他歐洲機場也面臨同樣的問題，例如冰島航空（Icelandic Airlines）近日計畫讓旗下地勤人員飛往阿姆斯特丹國際機場協助裝卸旅客行李。

有一名居住北卡羅萊納州的旅客奧格雷迪（Jamie O'Grady）結束歐洲之旅返美後，在機場苦等不到自己託運的兩件行李，詢問航空公司之後，工作人員找不到掃描紀錄，向他表示「不確定他的行李在哪裡」；再隔一天，奧格雷迪收到一名陌生人的簡訊，告知在奧格雷迪轉機的希斯洛機場行李轉盤上發現他的行李。

奧格雷迪將此事告知搭乘的美國航空（American Airlines），美國航空的回應卻是要求他親自到4000英里之外的倫敦領取行李。奧格雷迪表示，自己在希斯洛機場等待轉機時，已經看到機場裡無數等待認領的行李，並深深憂慮自己的行李會面臨相同命運，不幸噩夢成真。他不滿的說：「我完全被行李提領區的那些行李數量嚇到了，我對我的行李是不是會順利隨著航班運送沒有太大信心…而當我回來（美國）時，行李沒有一起回來...它們根本不應該被放上轉盤，它們應該直接被送上飛機。」

從地面上的地勤、行李運送人員，到天上的空服員和機師，無不面臨嚴重的人力短缺，旅客要辦理登機手續和進行安檢時，也往往大排長龍。（路透）

航空業顧問公司SITA發布的2022年報告指出，隨著旅遊及航空業復甦，全球各地機場運送行李的出錯率在2021年提升了24%，大約每1000名乘客中，就會有4.35件行李發生延誤或遺失等等的意外，當中「轉運過程出錯」是最常見的狀況，占這類事件的71%，轉機航班的行李延誤率已經高到41%，2022年6月通報的出錯行李數量甚至略高於還未發生疫情的2019年6月。

全美單月22萬件行李出錯

根據美國交通部公布數據，2022年4月美國的航空公司「處理不當」的行李多達22萬件，當中包括遺失、損壞、延誤抵達或是被偷，超過去年同月的兩倍；當中以美國航空表現最糟，大約有6萬5000件行李處理不當，其次是達美航空，約4萬5000件。

各家媒體紛紛將「行李大塞車」的原因指向疫情期間航空公司大幅裁員，如今復航情形雖還未回到疫情大流行之前的狀態，但從地面上的地勤、行李運送人員，到天上的空服員和機師，無不面臨嚴重的人力短缺，這不僅導致現在的「行李大塞車」，旅客要辦理登機手續和進行安檢時，也往往大排長龍。

航空業在疫情期間大舉裁員、降薪，有700名英國航空（British Airways）的地勤因不滿疫情期間遭減薪10%，揚言將在2022年夏天進行罷工。 （路透）

以希斯洛機場為例，目前已有700名英國航空（British Airways）的地勤因不滿疫情期間遭減薪10%，揚言將在2022年夏天進行罷工，訴求公司恢復疫情前的工資水準；北歐航空（Scandinavian Airlines）和瑞安航空（Ryanair）駐西班牙機組人員也因工作條件不佳和工資問題，計畫罷工。

澳洲 航空（Qantas Airways）則是在疫情期間外包1700個職位，此舉已被澳洲法院確認違法，如今還未回聘及招募足夠新員工的澳航正面臨行李搬運人員短缺的困境，而澳航在雪梨國際機場遺失、延誤旅客行李的出錯機率也高達10%。

航空業在疫情期間大舉裁員、降薪，有700名英國航空（British Airways）的地勤因不滿疫情期間遭減薪10%，揚言將在2022年夏天進行罷工。 （路透）

衛報報導，許多國際旅客採用行李追蹤程式來避免行李被弄丟（或至少可以確認不見的行李身在何方），另外選擇不托運行李的旅客比例也比往年高出三倍，財經媒體CNBC還刊出專文教導讀者如何避免行李延誤或遺失、若行李不幸遺失，該如何處理、該如何向航空公司索賠等等。

澳洲大型旅行社Flight Centre Travel Group主管卡斯托（Marc Casto）指出：「無法拿回自己行李的人，可能比歷史上任何時候都多…現在旅遊業面臨的挑戰，比我從業25年以來看過的都嚴峻，從辦理登機、到搬運行李、到空服員和機師，旅遊業的每個部門環節都處於勞動力短缺。」