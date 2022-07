與機器人下棋 俄羅斯7歲童手指被夾斷

俄羅斯 媒體報導,莫斯科日前舉行的一場國際西洋棋比賽中,竟出現「機器人夾斷七歲男孩手指」的插曲,引發外界議論。

塔斯社報導,西洋棋機器人與這名男孩對弈時,似乎因為男孩太快出手走下一步棋,突然夾住並夾斷他的手指。

莫斯科國際西洋棋聯合會主席拉扎列夫(Sergey Lazarev)表示,「機器人夾斷了那名孩子的手指,這當然是不好的消息」。

據社群媒體 Baza Telegram頻道上流傳的一段影片,只見機器人吃掉男孩的一枚棋子後,男孩接著要進行自己的回合,沒想到這時機器人突然抓住他的手指,意外發生後,立刻有四名大人衝上前幫助男孩,最終男孩掙脫並被帶走。

拉扎列夫指出,「這台機器人先前已經出戰過很多場比賽,且沒有發生任何事故」。根據塔斯社報導,該名男孩之後幾天仍正常出賽。

副主席斯馬金(Sergey Smagin)說,機器人吃掉男孩的一枚棋子後,男孩沒有等待機器人完成動作,便急著出手下棋,結果被機器人夾斷手指。

Baza Telegram說,這個男孩名叫克里斯多福,是莫斯科九歲以下棋手中,棋藝最佳的30人之一。報導說,儘管眾人衝上前將男孩的手指拉出來,他仍無法擺脫骨折的命運。

英國 衛報報導,男孩雙親已聯繫檢方辦公室。拉扎列夫說:「我們將溝通、解決問題並盡我們所能提供幫助。」斯馬金告訴俄羅斯新聞社,這起事件只是「巧合」,使用機器人「絕對安全」。

莫斯科日前舉行一場國際西洋棋比賽,機器人與男孩對弈。(取材自推特)

All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/



On video - a chess robot breaks a kid's finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar