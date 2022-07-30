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與機器人下棋 俄羅斯7歲童手指被夾斷

編譯張君堯
莫斯科日前舉行一場國際西洋棋比賽中，機器人突然抓住男孩手指，只見手被壓住無法掙脫。（取材自YouTube）
莫斯科日前舉行一場國際西洋棋比賽中，機器人突然抓住男孩手指，只見手被壓住無法掙脫。（取材自YouTube）

俄羅斯媒體報導，莫斯科日前舉行的一場國際西洋棋比賽中，竟出現「機器人夾斷七歲男孩手指」的插曲，引發外界議論。

塔斯社報導，西洋棋機器人與這名男孩對弈時，似乎因為男孩太快出手走下一步棋，突然夾住並夾斷他的手指。

莫斯科國際西洋棋聯合會主席拉扎列夫（Sergey Lazarev）表示，「機器人夾斷了那名孩子的手指，這當然是不好的消息」。

社群媒體Baza Telegram頻道上流傳的一段影片，只見機器人吃掉男孩的一枚棋子後，男孩接著要進行自己的回合，沒想到這時機器人突然抓住他的手指，意外發生後，立刻有四名大人衝上前幫助男孩，最終男孩掙脫並被帶走。

拉扎列夫指出，「這台機器人先前已經出戰過很多場比賽，且沒有發生任何事故」。根據塔斯社報導，該名男孩之後幾天仍正常出賽。

副主席斯馬金（Sergey Smagin）說，機器人吃掉男孩的一枚棋子後，男孩沒有等待機器人完成動作，便急著出手下棋，結果被機器人夾斷手指。

Baza Telegram說，這個男孩名叫克里斯多福，是莫斯科九歲以下棋手中，棋藝最佳的30人之一。報導說，儘管眾人衝上前將男孩的手指拉出來，他仍無法擺脫骨折的命運。

英國衛報報導，男孩雙親已聯繫檢方辦公室。拉扎列夫說：「我們將溝通、解決問題並盡我們所能提供幫助。」斯馬金告訴俄羅斯新聞社，這起事件只是「巧合」，使用機器人「絕對安全」。

莫斯科日前舉行一場國際西洋棋比賽，機器人與男孩對弈。（取材自推特）
莫斯科日前舉行一場國際西洋棋比賽，機器人與男孩對弈。（取材自推特）

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