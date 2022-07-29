澳洲小鎮夜空驚現粉紅光 鎮民以為世界末日 原來是這個光作怪

澳洲一名婦女拍下天空出現粉紅光的景象，以為災難降臨，事後才知是大麻種植場的紅光。（取材自臉書）

澳洲 密杜拉鎮日前夜空被一片粉紅光照亮，當地婦女茲莫夫斯基懷疑是大災難降臨，雖然安慰孩子無須恐懼，內心仍不免七上八下。

英國 廣播公司（BBC）網站報導，這片光亮原來是發自維多利亞省（Victoria）北部密杜拉鎮（Mildura）近郊的一座大麻 種植場。

但茲莫夫斯基（Tammy Szumowski）就和當地其他吃驚的居民一樣，最初懷疑是外星人入侵或小行星撞地球。

她說：「這時家中女主人講著電話，背景傳來男主人的聲音道，『我最好趕快喝完茶，因為世界就要毀滅了』。女主人的反應則是，『既然世界要毀滅了，喝茶還有意義嗎？』」

另一位當地婦女錢皮恩（Nikea Champion）在知道粉紅光發自何處之前，原本還以為是月亮發出了很亮的紅光。 澳洲小鎮的夜晚，天空突然變粉紅色，嚇壞不少人。（取材自推特）

她告訴BBC：「我腦海中閃過了所有世界末日的可能情況。」

她說：「這時我沉浸在『怪奇物語』（Stranger Things）的情節中，不禁懷疑，威可那（Vecna）是你嗎？」威可那是影集中的反派角色。

但前述兩名女性都大錯特錯，而她們倒很高興是這樣。

澳洲2016年將醫療用大麻予以合法化，但仍禁止娛樂用大麻。

基於安全考量，澳洲的大麻種植場不多，且地點須高度保密，只是密杜拉鎮近郊的種植場這次倒是曝光了。

種植場都會使用紅光來促進大麻生長，而且通常會在黃昏放下遮蔽設施以防光線外洩，但這座種植場的遮光設備未能發揮作用。

同時因為當晚天氣多雲，以致粉紅光形成了一片「超級絢爛的晚霞」，使距離種植場將近一小時車程的民眾都能看到。

茲莫夫斯基女士得知實情後說：「我放聲大笑…還以為發生什麼酷得多的事情，原來只是促進藥用大麻生長光線外洩。」