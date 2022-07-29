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遊義表遭搶 賊以為是名表 發現假貨歸還 還說了這句話

編譯周辰陽
義大利那不勒斯日前發生持槍歹徒搶走外國遊客的手表（圖左紅圈），但同夥（圖右白衣男）不到10分鐘後跑回來物歸原主，甚至還跟他道歉。（取材自推特）
義大利那不勒斯日前發生持槍歹徒搶走外國遊客的手表（圖左紅圈），但同夥（圖右白衣男）不到10分鐘後跑回來物歸原主，甚至還跟他道歉。（取材自推特）

義大利的那不勒斯（Naples）日前發生持槍歹徒搶走外國遊客的手表，但同夥卻在不到10分鐘後跑回來物歸原主，甚至還跟他道歉。據報導，搶匪意識到這是山寨表，並非一開始以為超級值錢的頂級手表。當地人指出，將手表物歸原主更有可能是要企圖避免法律報復。

CNN與每日郵報報導，這起事件發生在17日的午夜時分，地點是那不勒斯主要廣場之一的的里雅斯特與特倫托廣場（Piazza Trieste e Trento）的「Monidee Café」餐廳。從監視器畫面可見，兩名瑞士遊客正坐著用餐與喝酒，一名年輕男子狀似漫不經心地晃到他們身旁，接著掏出手槍對準其中一人頭部，隨後強行扯下他的手表。

這名持槍歹徒抓起「戰利品」後迅速逃離犯罪現場，整個過程在幾秒內就結束，留下困惑不解的受害人對罪犯動手速度與膽量感到震驚及難以置信。

然而，就在七分鐘之後，另一名據信是搶匪同夥的年輕人穿過餐廳露天座位區，悄悄地走到受害者桌旁，舉起雙手表達自己沒有武裝，說了對不起，並且把手表交還。

Monidee Café共同所有人維斯康蒂（Antonio Visconti）告訴CNN，歹徒與同夥決定物歸原主的舉動與其說是表示善意，不如說更有可能企圖避免法律報復，「他們把表帶回來，說了『對不起、對不起』，或許是企圖讓他別去報案」。

坎帕尼亞（Campania）大區議員波瑞利（Francesco Emilio Borrelli）表示，的里雅斯特與特倫托廣場很長時間一直是犯罪活動中心，被搶的瑞士遊客告訴當局，把手表還給他的男子不只道歉，還解釋說他們之所以搶了他的表，只是因為相信這是頂級鐘表品牌RICHARD MILLE的手表，「他們認為這只表值30萬歐元（約30.6萬美元）」。

波瑞利批評，這件事很荒謬，因為案發地點距離當地名勝、市政府與軍警總部都很近，「這座城市不能任由罪犯與暴徒擺布」。

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