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澳洲豪宅保安警報響 驚見美女在脫衣

綜合報導
一名年輕美女竟在豪宅門前脫褲露出比基尼，結果令警報響起。（取材自影片截圖）
一名年輕美女竟在豪宅門前脫褲露出比基尼，結果令警報響起。（取材自影片截圖）

為了防止不肖宵小，許多人都在自家大門外裝有監視器。澳洲一名富豪，日前就意外收到自家豪宅門外監視器的警告，提醒他有人接近他的豪宅，結果他一看畫面，發現竟是一名妙齡女子在他家門前寬衣解帶，最後脫剩比基尼。這名富豪事後曝光了這一段監視器畫面，該名女子的身分也被挖出，原來是一名當地小有名氣的網紅。

據澳洲媒體與香港01報導，豪宅的主人是尼克麥可唐納（Nick McDonald），他表示，日前接到豪宅警報，顯示有人接近，原以為是小偷於是馬上點閱影片查看，沒想到卻看到一場「脫衣秀」。只見一位女子上身穿著比基尼，下半身穿著牛仔褲走到他家門前，隨後把手機交給鏡頭外的人，並正對著監視器鏡頭的方向，把牛仔褲脫下，露出全套的比基尼，似乎要把豪宅大門當作拍照背景。

不過，該女子還沒完全脫好褲子，似乎與鏡頭外的人說了些什麼，又把褲子拉上，有點無奈的樣子走離鏡頭範圍。

麥可唐納表示，他的這棟豪宅價值約244萬美元，大門外種了棕櫚樹，牆上也種滿植物，當初設計「就是要引起別人的注目」，所以不介意有人想要「入侵」到他家門外拍照。他說，其實許多當地人都會到他家門外拍照，但這次這名比基尼女郎是目前為止「最大膽的」一位。

影片曝光後，比基尼女郎原來是一位當地人氣網紅切斯曼（Holly Cheesman），在Instagram上有1.3萬粉絲關注。麥可唐納說，切斯曼的確曾經問過他是否可以在他的豪宅拍照。而切斯曼地Instagram上，也可以看到她最後顯然是找到了另一處沒有監視器的地方當背景，拍下了美照。

切斯曼在麥可唐納的豪宅外拍照。（取材自Instagram）
切斯曼在麥可唐納的豪宅外拍照。（取材自Instagram）

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