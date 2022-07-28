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新娘趕結婚叫不到車 路邊空等45分鐘 暖男：我載妳

聯合新聞網
男子亞當森（左圖左)看見新娘焦急地站在路邊(最左圖)，好心讓她和友人搭便車到教堂。（取材自抖音）
男子亞當森（左圖左)看見新娘焦急地站在路邊(最左圖)，好心讓她和友人搭便車到教堂。（取材自抖音）

一位待嫁新娘正準備前往教堂，不過卻一直叫不到計程車，只能無奈地站在路邊乾瞪眼。幸好一名男子經過載新娘一程，才替新娘解決這場危機。男子的善舉也獲得許多網友留言讚美。

據鏡報（Mirror）報導，一名男子亞當森（Marksteen Adamson）在TikTok上分享一段影片。影片中可以看到一名穿著新娘禮服的女子焦急地站在路邊，頻頻查看自己的手機。亞當森說，自己當時正準備要去見朋友，在停紅燈時看到這名新娘站在路邊。他原本拿出手機來，是想錄下新娘過馬路時的美麗姿態，沒想到新娘發現他後卻朝他走來。

這名新娘告訴男子，自己準備前往教堂舉行婚禮，但叫了三次計程車都被取消，已經在路邊空等45分鐘了。女子詢問是否能夠搭便車，亞當森不假思索便一口答應。

隨後他開車載著新娘和朋友抵達教堂，他們也不停向男子道謝。亞當森說，抵達現場後，他在外面聽見教堂傳來風琴彈奏的聲音，知道婚禮已經順利舉行，讓他非常開心。

這部影片上傳後才短短一天，就有超過10萬人按讚，更有不少網友留言讚許亞當森的善舉。也有網友說「這個過程一定讓她的婚禮更難忘」。

新娘（左）抵達教堂時遇到了牧師（右）。TikTok
新娘（左）抵達教堂時遇到了牧師（右）。TikTok

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