我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

父幫16歲女兒追服務生 她害羞滑進桌底

聯合新聞網
爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底。（取材自YouTube）
爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底。（取材自YouTube）

美國一名16歲少女近日與爸爸、哥哥到餐廳吃飯，向爸爸提起餐廳內一名男服務生很帥氣，想不到爸爸神助攻，他直接叫住該名服務生說「我女兒說你很帥」，讓少女害羞到滑進桌子底下。該名服務生隔天透過社群軟體私訊少女哥哥，然而一聽到她年僅16歲，他便立刻「離開對話」。

「B.C. & Lowy」經常翻譯爆紅的有趣影片，近日一則影片相當有趣，美國一名少女Sophia與爸爸及哥哥到餐廳用餐，她跟爸爸說，其中一名男服務生很帥氣，想不到爸爸竟直接告訴該服務生：「我女兒覺得你超帥」，男服務生受寵若驚的說：「天啊，是真的嗎？」

一旁的Sophia則尷尬的大叫「停止！」並害羞地「滑進」桌子底下。爸爸卻仍不放棄，還詢問服務生名字，並說「很高興認識你，Will」。

Sophia哥哥將該影片上傳網路，想不到Will也看到影片，並透過社群軟體私訊他，詢問Sophia今年幾歲，他回答「16歲」後，Will則嚇得回覆一張「消失閃人」梗圖，補充表示「Will已經離開對話」。

其他網友紛紛留言「女兒的反應也太可愛了吧，害羞到直接滑下去」、「有這樣的爸爸，女兒一定很開心」、「她的stop展現出了女人的魄力」、「我刷了快10遍，每次看不同人的表情：服務生、女兒、爸爸，笑死我了」、「看來威爾不想被fbi抓走，求生欲滿滿」。

社群

上一則

「私釀假酒」釀大禍 印度村莊36人中毒身亡、50人送醫

下一則

英國鐵路工人要求加薪 再度罷工癱瘓全國路網

延伸閱讀

服務生太帥 老爸幫女兒告白 她羞爆滑進桌底

服務生太帥 老爸幫女兒告白 她羞爆滑進桌底
14歲少女偕父操帆33小時 麥金納克大賽奪冠

14歲少女偕父操帆33小時 麥金納克大賽奪冠
還珠「容嬤嬤」獲終身成就獎 少女照曝光 網驚：像洋娃娃

還珠「容嬤嬤」獲終身成就獎 少女照曝光 網驚：像洋娃娃
華人少女林涵琪命案28年未破 辦音樂會紀念 獎金增至20萬

華人少女林涵琪命案28年未破 辦音樂會紀念 獎金增至20萬

熱門新聞

一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

2022-07-26 16:58
日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58
國際學術期刊「科學」26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢市的市場，並指出病毒可能來自於動物。（路透）

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

2022-07-26 23:29
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。（美聯社）

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

2022-07-25 08:37

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁