伊斯坦堡文化地標 不敵通膨攀升 潘朵拉書店熄燈

土耳其里拉狂貶，進口能源和原料價格飆升，使伊斯坦堡潘朵拉書店只能歇業止損。（中央社）

在土耳其最大城市伊斯坦堡小有知名度的潘朵拉書店 不敵通膨攀升，將於月底熄燈。另兩間分店雖仍繼續運作，不過這31年來，總店不僅是愛書民眾心靈寄託，更因英文、土文書目多樣成為外國遊客必去景點，如今將歇業，不免令人唏噓。

潘朵拉總店（Pandora Bookstore）店齡31年，是1980年後於伊斯坦堡獨立大街（Istiklal Avenue）開設的首家書店，對貝伊奧盧區（Beyoglu）民眾而言，到潘朵拉逛逛一如去「巷尾雜貨店巡田水」，已內化為日常，文化地標當之無愧。

潘朵拉總店位於伊斯坦堡熙熙攘攘的獨立大街上，店內音樂、電影、文學類書籍應有盡有，更因書藏完整成為外國遊客必去景點。（中央社）

「土耳其通膨嚴重、書店租金 漲了5倍，使經營成本難以承擔。匯率 上漲改變人們外出購物意願等多方因素，我們不得不關門。常客得知後相當不捨」，店長寇傑特克（Ozan Kocaturk）無奈說道。

土耳其圖書產業幾乎完全依賴進口紙張及印刷墨水。匯率上漲和紙張成本大幅增加，書店的銷售額持續下降，也是寇傑特克心裡的痛。他表示，現在一本新出版的土耳其書要價100里拉（約5.6美元），過去才約15里拉。

25的大學生約克蘇（Goksu）得知書店將關門相當吃驚。她表示，就她所知，潘朵拉總店的外國書藏最完整，也是伊斯坦堡最老的書店之一。自己住在亞洲區，搭近一個小時的車就是為了來潘朵拉總店挑書。「潘朵拉有種氛圍，讓人覺得自己真的身在書店」。

2019年一場大疫，土耳其百業蕭條，潘朵拉總店暫停運作3至4個月，日子雖難但是終能挺過，不料通膨帶來更致命的打擊。（中央社）

巴基斯坦學生恩漢哈 （Nhanha）受祖母所託選購土耳其時尚書籍。她說，之所以來潘朵拉總店，是因為這裡英文書籍多元，土耳其文出版品也比她逛過的其他書店多，非常有幫助。

全球2019年迎來一場大疫，百業蕭條，潘朵拉總店也暫停運作3至4個月，日子雖難但是終能挺過，不料通膨帶來更致命的打擊。寇傑特克在潘朵拉賣命17年，書店將關門，對他而言是道難過的坎，「我不認為我短期內會再踏上獨立大街」。

潘朵拉總店歇業，只是土耳其經濟危機影響日常生活各面向的縮影。