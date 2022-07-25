10歲跳棋世界冠軍擺攤對弈 募款700美元援烏軍

烏克蘭10歲國際跳棋世界冠軍葉佐霍娃在購物中心外擺攤超過一周，募集約700美元，她決定把錢捐到為烏軍提供人道援助和設備的基金會。（取材自推特）

一個溫暖的午後，葉佐霍娃（Valeria Yezhova）坐在烏克蘭 首都基輔一處購物中心門外的折疊桌旁，等待有人在身邊的露營椅上就坐，和她來一盤國際跳棋（Draughts）。她擺攤十天，募集約700美元資金，她把錢捐到一個為烏克蘭軍隊提供人道援助的基金會。

CNN報導，桌上的標語寫著「我們正在幫助烏克蘭軍隊」，而這個社區的民眾似乎很樂意在她的鞋盒裡留下幾枚荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣），紙鈔也愈積愈多。

十歲的葉佐霍娃在這裡擺攤的十天裡沒輸過任何一次，她其實在去年夏天贏得同年齡層的國際跳棋世界冠軍頭銜。

她的母親說：「薇拉利（葉佐霍娃）問我，她要如何幫助烏克蘭軍隊，我問她最厲害的什麼，她回答國際跳棋，於是就有了這個主意。」被她擊敗的男女老少可在鞋盒裡留下任意的捐款金額。

據推特 影片，當葉佐霍娃從背包裡拿出厚厚一疊鈔票遞給烏克蘭電視台主持人普里特拉經營的基金會，普里特拉忍不住掩面哽咽。這個畫面在網路迅速流傳，葉佐霍娃母親的臉書 帳號湧入大量訊息，詢問她們身在何處，希望和葉佐霍娃下棋。

葉佐霍娃的成功與漸增的知名度，促使她的國際跳棋俱樂部成員跟隨她行動，到街頭下棋替烏克蘭軍隊募款。

葉佐霍娃目前是十歲以下年齡層的歐洲與世界冠軍，下月將前往土耳其參加歐洲青少年錦標賽。