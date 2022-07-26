唐氏症女孩之死 烏戰火悲歌 俄空襲仍未歇

麗薩的葬禮，在東正教教堂內舉行。(美聯社)

「看哪，我的小花兒，多少人都來看妳了…」7月17日，烏克蘭 中部、遠離戰火前線的城市文尼察（Vinnytsia）舉辦了一場舉世矚目的葬禮，死者是只有4歲的唐氏症女孩麗薩（Liza Dmytrieva）。

麗薩穿著一身白衣、頭戴白色花冠，躺在教堂的棺材裡，身邊被鮮花和心愛的絨毛娃娃圍繞，彷彿只是寧靜的睡著了。哀痛的父親阿爾喬姆（Artem Dmytriev）俯身輕撫著麗薩的小臉，淚流滿面的東正教司鐸在一旁說道：「我不認識麗薩，但沒有人可以平靜看待這一切…我們為每一場葬禮同感悲痛，我們每個人都正在失去我們的兄弟和姊妹…。」

葬禮上，親友抱著麗薩生前的照片。(美聯社)

哀痛的父親阿爾喬姆，俯身輕撫著棺材中的麗薩。(美聯社)

原本正常生活 全被摧毀

文尼察位於基輔西南方270公里處，在2月烏俄戰爭爆發之後，麗薩一家人從基輔逃往文尼察，文尼察本因遠離東部戰區，被認為已是烏克蘭境內相對安全的地方，直到7月14日俄羅斯 的導彈襲擊此地。麗薩患有唐氏症，14日攻擊發生時，她正在與母親伊麗娜（Iryna Dmytrieva）一起去看語言治療師的路上，伊麗娜為了讓女兒將來融入社會、能夠過上正常充實的生活，耗費了無數心力。

落在文尼察的導彈攻擊至少24人死亡，除了麗薩之外，還有兩名分別是7歲和8歲的男孩也在爆炸中喪生，另外有超過200人受傷，伊麗娜目前人也還在加護病房密切觀察，因而無法來送女兒最後一程。麗薩的祖母拉里莎（Larysa Dmytryshyna）在葬禮上，啜泣著對死去的孫女說：「看哪，我的小花兒，多少人都來看妳了…可是妳媽媽甚至看不到妳今天有多漂亮…。」

血淋淋嬰兒車 震驚世人

攻擊發生後，麗薩的嬰兒車沾滿血跡。（美聯社）

導彈落下前不久，伊麗娜才在社群 平台上傳了一段影片，影片中麗薩正推著自己的嬰兒車，開心的笑著往前走。而在攻擊發生後，烏克蘭緊急服務部門公布了麗薩失去生命的身體，倒在血跡斑斑的嬰兒車旁的照片，相關的照片和影片立即在網路上瘋傳，烏俄戰爭的殘暴再次震驚了世人。

第一夫人憶起活潑的她

麗薩曾和其他唐氏症孩子一起，與第一夫人奧萊娜拍攝聖誕節影片。(取材自推特)

烏克蘭第一夫人奧琳娜澤倫斯卡（Olena Zelenska）則在看到這些照片後，驚訝發現自己認識麗薩。她在推特表示，麗薩曾與她，以及其他唐氏症孩子，一起拍攝過一段祝賀聖誕節的影片，並回憶當時活潑的麗薩在半小時之內，用染料把她自己、其他孩子、奧琳娜、以及攝影師和導演都畫了下來。總統澤倫斯基譴責俄羅斯的行為是針對平民的恐怖攻擊，奧琳娜則哀傷表示：「我與她所愛的人同樣悲泣。」

葬禮在東正教教堂裡舉行，其後眾人移往墓園，在陰雨中將麗薩下葬，天空一片灰濛，親友在麗薩喜愛的烏克蘭愛國歌曲樂聲中，與麗薩作最後的道別。拉里莎說：「妳這麼喜歡這首歌，每天都聽著跳舞，現在讓這首歌為妳而唱…。」

母重傷 在病房傷痛控訴

身受重傷的伊麗娜在醫院裡受訪時，一邊看著社群帳號裡女兒的影片，一邊傷痛控訴：「這個世界不在乎，世人只是眼睜睜看著烏克蘭發生了什麼，卻不願保護我們。烏克蘭要求了多少次禁航？整個世界就只是看著烏克蘭人如何死去，看著我們的孩子、我們的士兵、我們的人被謀殺。」

伊麗娜哀求著：「保護我們不要受到這個暴君（普亭）傷害…因為在我們之後，他不會停止，他會摧毀一切。」

目前的烏俄戰況仍然膠著，俄羅斯頻頻空襲，從裡海上空發射導彈轟炸烏克蘭城鎮，俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）日前親赴頓巴斯地區時，並要求俄軍「進一步加強所有作戰區域的行動」。

除了執著要拿下頓內茨克全境之外，俄軍正在積極調動物資和人力，強化烏克蘭南部佔領區，如馬立波（Mariupol）、赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）等地的防禦，烏軍擔憂俄軍正在重新集結，預備再次發起新一波攻勢，主要攻擊目標包括烏東城市斯洛維安斯克（Sloviansk），斯洛維安斯克是烏克蘭政府在頓內茨克仍能控制的一個重要城市和據點。

另外，東北部哈爾科夫州的楚維夫（Chuhuiv）、和南部的造船工業重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）也在過去兩天遭受砲擊，在楚維夫的攻擊造成3死3傷，住家被砲彈擊中的83歲老婦若莎（Raisa Shapoval）痛訴：

「3個人失去了生命，為什麼？這是為了什麼？就因為普亭瘋了？」