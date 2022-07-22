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日本高中生變身神農氏吃雜草 校園還成立研究部

綜合報導
在了解到西洋蓍草沒有毒後，成員們一起試吃。（取材自YouTube）
在了解到西洋蓍草沒有毒後，成員們一起試吃。（取材自YouTube）

學生時期，有不少學會或課外活動可以參加，當中籃球、羽毛球、排球等運動都是受歡迎的選擇；但最近日本的中學竟然流行吃雜草，甚至有高中建立了專門研究雜草的「雜草研究部」，集體變身神農氏摘草做實驗。

香港01報導，日本媒體「日テレNEWS」早前到訪位於東京千代田區的東京都立日比谷高等學校，發現該校有一個獨特的學會——雜草研究部。學生們會集合在一起觀察雜草，除了拍攝照片之外，還會吃草。

電視台採訪當天，雜草研究部剛好發現了還沒有記載在校内圖鑒的新品種雜草。研究部為雜草拍照，再透過雜草的白色小花和其他特徵在植物app中找出植物的名稱。結果發現是一種叫西洋蓍草的雜草，而且這種雜草的一塊葉子便已經足以急速分解廚餘。

接著他們了解到西洋蓍草沒有毒後，竟然每人拔了一塊葉子，直接放進口裡試食。原來成員們平常會用採來的雜草做各種實驗，這天亦製作了「拔絲雜草」給記者試食。她表示以爲雜草小食會有苦味，但經成員用水煮處理後已經沒有澀味，似乎「拔絲雜草」是一個不錯的健康小食。

除了雜草料理之外，曾經還有成員試過用雜草製作納豆。雖然傳統納豆是用稻草包裹黃豆後發酵而成，這位同學還是成功用校内的雜草製作出納豆。今後他們還打算研究新發現的西洋蓍草能分解廚餘的特性，實驗看看能否應用在日常生活。雖然還只是高中生，但一衆成員對保護環境的意識很高。

東京都立日比谷高等學校竟有一個雜草研究部。 （取材自YouTube）
東京都立日比谷高等學校竟有一個雜草研究部。 （取材自YouTube）

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