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巴西遠端學習盛行 大學教師恐失業

綜合報導
巴西一項研究指出，新冠疫情大流行，多數學校採取遠端學習模式，可能導致大學教師被解雇。此為示意圖。(取材自pexels)
巴西一項研究指出，新冠疫情大流行，多數學校採取遠端學習模式，可能導致大學教師被解雇。此為示意圖。(取材自pexels)

巴西一項研究指出，新冠大流行對巴西各種職業造成影響，遠端學習可能導致大學教師被解雇，其中私立大專院校教師的情況引起更大關注。

中央社報導，巴西私立大專院校從2010年開始致力發展遠端學習，並在新冠流行期間大力鞏固，里約熱內盧聯邦大學未來實驗室研究員利馬（Yuri Lima）觀察到，遠端學習與教職員人數減少的速度和工作條件不穩定有相關。

利馬引述英國牛津大學在2013年公布的一項研究內容指出，在當時被指為具有「更有未來」的職業類別中，教師是最有可能通過「自動化」挑戰的職能部門之一。

但利馬表示，遠端學習也是一種間接形式的自動化，且已嵌入到某些私立大專院校的商業模式中，例如部分課程是預先錄製的影片，可由教學機構使用多年，並取代教師與學生面對面提供的教材。

美國哥倫比亞大學變革性學習技術實驗室技術公共政策高級研究員席瓦（Rodrigo Barbosa e Silva）指出，近20年來，私立大專院校在職業進修領域（LatoSensu）積極投資提供一系列線上課程，播放教師預先錄製好的上課內容，只有時與學生面對面或同步在線上互動。

席瓦表示，假設教師花了十小時錄製上課內容，校方卻可能在未來三年或更久的時間，重複播放這些教學素材。

還有遠端學習科技的主要轉變是班級的規模，例如一間有50名學生的實體教室，根據物理空間的大小，可能被認為太過擁擠；而今使用虛擬教室，就算有1000名學生同時聽課，也沒有關係。

上述這些變化都大幅降低私立教學機構的教職員薪資成本，導致教師被集體裁員。

根據巴西教育部的數據，2020年3月至2021年12月，私立大專院校的教師人數下降7.14%，近3萬名專業人員離職。

教育部數據顯示，2020年新冠大流行第一年，巴西私立大專院校的遠端科系新生人數首次超過實體科系。

過去十年，巴西的遠端學習成長率為428%，在因新冠大流行採取社交隔離措施之前，巴西教育部一項部令已允許實體大專科系可以採用最多40%的虛擬課程（只有醫學系不可以）。

席瓦也指出，自動化和科技可以改善教學內容，導致教師工作不穩定的原因並非遠端學習模式，而是教育機構本身的教學或財務需求背後的社會結構因素。

巴西 教育部 醫學

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