烏克蘭老師戰壕裡 手機開視訊課 「愛翹課學生現在不缺席」

現年47歲的尚多爾在俄羅斯入侵烏克蘭後加入軍隊，但他仍希望自己的學生繼續接受教育，因此現在他每周固定會在手機上開課。(取材自臉書)

每到周一上午，烏克蘭 老師尚多爾（Fedir Shandor）都要進行他的線上課程，這似乎是新冠疫情爆發以來，許多老師的日常，但尚多爾過去幾個月裡可是一直在「前線」為學生進行線上課程。

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BBC報導，現年47歲的尚多爾在俄羅斯 入侵烏克蘭後加入軍隊，但他仍希望自己的學生繼續接受教育，因此現在他每周固定會在手機上開設兩堂有關旅遊和社會學等主題的課程。

尚多爾表示，「我已經教了27年、我不能放棄它，這是我擅長的」。

自2月俄羅斯入侵以來，尚多爾一直在軍隊服役期間任教，他報名參軍是因為他想為自己的國家戰鬥，並保護他的妻子和女兒。尚多爾強調，「我應該在俄羅斯人進到我家之前，阻止他們」。尚多爾也透露，自己對工作的奉獻也助於保持課程人數增加，「即使是以前時常翹課的學生，現在每堂課都會出現」。

但在戰壕裡上課，並不容易，學生們不得不習慣在課堂中，不時聽到背後傳來的砲擊聲。透過身處的周圍環境，尚多爾還向學生展示彈片，並教他們分辨不同的飛彈。此外，尚多爾的同袍也經常收聽他的課程，並為他拍照。其中一張尚多爾在戰壕裡拿著手機上課的照片，被貼到網路，並在烏克蘭傳播開來。

值得注意的是，尚多爾並非唯一在前線「上課」的老師，據烏克蘭教育部 長透露，到目前為止已有大約900名老師加入軍隊。