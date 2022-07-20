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母象救小象頭撞地 獸醫CPR搶命...在母象身上跳動

編譯周辰陽／綜合報導
泰國母象為救小象，頭部撞到水泥邊緣卡在排水孔，那空那育府考艾國家公園救援團，必須在象身上下跳動以實施CPR。（Getty Images）
泰國母象為救小象，頭部撞到水泥邊緣卡在排水孔，那空那育府考艾國家公園救援團，必須在象身上下跳動以實施CPR。（Getty Images）

泰國中部那空那育府（Nakhon Nayok）考艾國家公園（Khao Yai National Park）的獸醫師、巡邏員與志工團隊，日前進行了總共花3小時的戲劇性救援任務，讓卡在排水孔的母象與小象成功脫身。從影片可見，獸醫師一度必須在象身上下跳動，以實施心肺復甦術（CPR）。

路透與泰晤士報報導，這起事件發生在13日凌晨，野生動物志工獲報一隻小象掉進了超過2公尺深的排水孔，他們冒著風雨交加的天候抵達皇家嶺高爾夫球場（Royal Hills Golf Course）。據報導，這隻1歲左右的小象顯然是在泥濘與濕漉漉的草地滑倒後跌了進去，不願離開的母象一直在旁守護和焦急地走來走去，讓救援團隊必須出動麻醉槍，好讓慌亂不安的母象冷靜下來。

泰國一隻小象掉進排水孔，母象焦急地走來走去，救援團使用麻醉槍發揮效用之際，母象卻...
泰國一隻小象掉進排水孔，母象焦急地走來走去，救援團使用麻醉槍發揮效用之際，母象卻跌進洞中，頭部撞到水泥邊緣並失去意識。（Getty Images）

然而，就在鎮靜劑發揮效用之際，母象卻走近排水孔，隨後半身跌進洞中，更因頭部撞到水泥邊緣而失去意識，讓情況變得更糟糕。考艾國家公園獸醫師Chananya Kanchanasarak說，「當母象在附近時，我們就不可能接近小象了。我們給了母象3劑鎮靜劑，但牠昏過去前走向牠的寶寶，並且撞到了頭部。」

泰國一隻小象（見圖）和母象先後受困排水坑洞內，救援團總共花了3個鐘頭才完成救援任...
泰國一隻小象（見圖）和母象先後受困排水坑洞內，救援團總共花了3個鐘頭才完成救援任務。（路透）

現場影片可見到母象俯著身子、彎著後腿跪在排水孔邊上，頭部與前腿則被卡進排水孔。救援團隊一邊冒著傾盆大雨努力解救大象母子，一邊還必須設法避免30隻大象組成的象群前來幫助母象。志工先在母象身體綁上安全帶，接著開挖土機將牠舉起，獸醫師隨後爬上牠的身體開始急救，先是雙手用力擠壓，接著更直接在母象身上進行上下跳動，藉此緊急實施CPR以努力挽救牠的性命。

在此同時，救援隊員開挖土機清理泥土，讓小象可以爬出排水孔。母象最終恢復意識，也沒有明顯外傷，跟小象團聚一起回歸大自然。Chananya說，「儘管存在障礙，母象沒有離開離開牠寶寶的身邊，這次經驗觸動了我們的心，將是我們進行過最令人難忘的救援任務之一」。

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