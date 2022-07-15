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華麗送行 越南寵物「殯葬一條龍」墓園還分2種

中央社
位於河內市的寵物墓園專門處理寵物的身後事，若要讓寵物棲身於墓園有「透天」與「公寓」兩種選擇。圖前方獨座墳是「透天」款，後方以水泥築成的牆面被分隔為4層則是「公寓」款。（中央社）
位於河內市的寵物墓園專門處理寵物的身後事，若要讓寵物棲身於墓園有「透天」與「公寓」兩種選擇。圖前方獨座墳是「透天」款，後方以水泥築成的牆面被分隔為4層則是「公寓」款。（中央社）

越南河內市有座寵物墓園，墓園主人阮寶生提供寵物火化、超渡等「殯葬一條龍」服務。有人說他瘋了，也有成千上萬的人在此送自家貓狗最後一程，用行動壯大阮寶生的「事業」。

83歲的阮寶生（Nguyen Bao Sinh）自封「寶生法師」，在以「阿彌陀佛」佛號與「嗡嘛呢唄咪吽」六字真言幫兩個月大就夭折的幼貓「阿奶」（Sua）助念後，向寵物主人陳秀英（Tran Tu Anh）說，「阿奶」即將離苦得樂。

阮寶生的寵物墓園中每塊墓碑上都有寵物的照片、名字與生、卒年月日訊息，園內的貓狗名...
阮寶生的寵物墓園中每塊墓碑上都有寵物的照片、名字與生、卒年月日訊息，園內的貓狗名字很少有「菜市場名」，足見主人對寵物用情至深。（中央社）

陳秀英接著將「阿奶」的骨灰罈懷抱胸中並走出靈堂，步行前往位於寵物墓園中庭的水池繞了一圈，途中得先經過一座名為陰府（Am Phu，陰曹地府）的小屋，接著再到水池旁的木橋將「阿奶」的骨灰撒入池中。

阮寶生自述提供寵物「殯葬一條龍」服務已60年，經手過成千上萬動物的「身後事」，看著陳秀英為了寵物「阿奶」而哭的這一幕，阮寶生緩緩道來自己與「這一行」結緣的來龍去脈與對越南社會變遷的觀察。

「我在想，我上輩子一定罪孽深重，對動物很不好，所以這輩子才做『這一行』來贖罪。」他也說自己從小就會埋葬死掉的蟋蟀、麻雀，只是因為年幼，往往過幾天就忘了「墓園」所在位置。

阮寶生認為，人們成熟的外表下，都有幼稚天真的一面，只是因為生活太忙無暇他顧等理由而忘了「本真」，他的寵物「殯葬一條龍」服務，就是試圖帶人們回到童年，找回幼稚的本性。

阮寶生口中所謂人的幼稚本性，背後有一則又一則人心易感的故事。例如，曾有一群高中女生到他這邊幫狗辦後事，接著每晚10時跑到墓園抽菸。理由是，父親很愛抽菸，導致這條狗生前吸二手菸成癮，她們才跑來這裡抽菸給牠聞。

不只貓、狗，也有人帶蝴蝶、金魚、兔子等來火化。阮寶生回憶，曾有民眾帶著死掉的烏龜來，民眾去永福省三島縣旅遊看到一群小孩在打這隻烏龜，只好以高價買下這隻烏龜帶回治療，無奈烏龜最終仍「傷重不治」。

阮寶生說，越南1986年革新開放（Doi moi），開始對外互動，經濟也愈趨活絡，而「禮儀生於富足」，越南人才開始想到要為去世的寵物舉行葬禮，這一潮流大概在2000年以後開始盛行，他的寵物墓園在2010年開始規模化。

寵物墓園總面積約100平方公尺，墓碑上詳細記載寵物的生年與死亡日期，這些寵物的名字很少是小黃、小黑等「菜市場名」，而是洋化的Sunny、Mi Lu。阮寶生觀察，墓園裡的寵物常跟著主人取名，例如主人叫阮寶生，狗就叫阮寶山。

年逾80的阮寶生天天都會騎半小時的機車去西湖遛達。他說，自己為那麼多動物處理身後事，活到今天依然身強體健，不僅能打拳擊、工作，孩子、家人雖然稱不上功成名就，但大家都有幸福生活，大概是因為他廣種善因。

阮寶生認為，他最大的成就就是讓每個哭著進來的人都能笑著走出去。「佛教沒有生死，死只是換個『旅程』」，客人哭是因為沒接觸過佛法，也還沒為寵物周到地安葬，來這裡之後，他們的內心就能獲得平靜。(中央社)

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