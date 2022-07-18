湖泳危機 美國男子疑染罕見食腦變形蟲命危

福氏耐格里變形蟲。（取自美國疾病管制與預防中心網頁）

夏日炎炎，不少人想跳進清涼的湖泊游泳 。美國1名男子在湖中暢泳後不適送院，當局懷疑湖水受到「食腦變形蟲」感染，有變形蟲從他的鼻腔進入大腦，引發腦膜炎，目前男子性命垂危，仍在深切治療部搶救。

據香港 01綜合外媒報道，本月（7日），美國艾奧瓦州（Iowa）衛生部門要求暫時關閉三發湖州立公園（Lake of Three Fires State Park）內的湖畔景點，原因是1名男子疑似在該湖泊游泳後，感染了俗稱「食腦變形蟲」的福氏耐格里變形蟲（Naegleria Fowleri）。

密蘇里州 衛生和高級服務部的新聞總監考克斯（Lisa Cox）表示，當局在本月（6日）接報，1名男性患者因感染福氏耐格里變形蟲，而患上原發性阿米巴腦膜炎（Primary Amebic Meningoencephalitis，PAM）。雖然此病不會傳染，但可能危及生命。據了解，該男子目前仍在深切治療部搶救。由於患者可能在過去的2周內感染，其間他曾於上述公園的湖內游泳，「公共衛生專家堅信湖水可能是（感染）源頭」。

美國疾病管制與預防中心（CDC）正在檢驗該湖泊及患者住所附近的水源樣本，以確認確切感染源頭。根據疾控中心的數據顯示，1962年至2019年其間，全美僅發現154宗已知病例。而園區現正按當局要求，暫時關閉湖畔景點，直至檢驗結果出爐。

當地衛生部門又提醒民眾在溫暖水域附近必須提高警覺，「福氏耐格里變形蟲常見於溫暖的淡水中，如湖泊、河流、池塘。它可能導致極罕見和危及生命的腦部感染，即是原發性阿米巴腦膜腦炎」。當人們在含有阿米巴變形蟲的水中游泳，變形蟲會從鼻腔進入腦部感染人體，從而破壞腦組織。患者會出現頭痛、發燒、噁心、嘔吐、幻覺等等的症狀，較嚴重的情況會出現癲癇、休克，而感染後的死亡率極高。