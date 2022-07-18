怪女友愛吃穿過的襪子 網：接吻請先漱口

男子發現女友有咀嚼襪子習慣，被嚇壞後上網求救；圖為示意圖。（取材自ingimage）

不少人在孩童時期都會擁有一些增加安全感的物品，可能是一條隨身攜帶的毛毯、一隻娃娃，或是一個玩具。不過國外這名女子從小養成的習慣，竟然是「吃穿過的襪子」。

據鏡報（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，某次和女友的家人聚餐時，女友家人意外說出女友小時候會「吃襪子」。不過男網友覺得這只是一個無傷大雅的兒時習慣，並沒有放在心上。

沒想到聚餐後某天早晨男子醒來，發現還在睡覺的女友嘴巴裡塞著她前一天穿過的襪子。女友醒來發現男子看見時，趕緊把襪子丟在地上，兩人也就當作什麼事都沒發生的過了好幾周。

不過男子實在很好奇女友為什麼會有這樣的習慣？因此詢問女友，但是她卻非常生氣，表示男友不該談論令人不悅的話題，甚至表示要是男友繼續追問，「那我也要討論你不喜歡的話題」。這名網友寫到，他和女友幾乎無話不談，但是針對這個習慣，女友卻隻字不提，讓他很好奇，而女友談論時的反應讓他更不解原因。

網友因此上網po文詢問，自己應該怎麼跟女友溝通。一名網友回應說，畢竟會親吻另一半，要了解另一半的口腔衛生習慣是很正常的。但也有網友認為男子不該太咄咄逼人，因為這對女友來說是很敏感的話題。另一名網友則建議男子，最好以後在接吻前，都先要求女友用漱口水漱口。