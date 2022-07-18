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美健身教練瘋上「狗爬式」 手腳著地跑30分鐘

聯合新聞網
健身教練每天進行狗爬式訓練。（取材自Tik Tok）
健身教練每天進行狗爬式訓練。（取材自Tik Tok）

一名健身教練，為了訓練自己全身的肌肉，每天花時間學狗爬，引發網友熱議。

據鏡報（Mirror）報導，來自美國印第安納州的諾蘭（Nathaniel Nolan）今年31歲，他是一名健身教練。他常常將自己的訓練影片po上抖音和網友分享，不過這當中最吸引網友目光的，是他的「狗爬式訓練」。

諾蘭學狗爬的影片目前已經有超過2千萬次點閱率，影片中諾蘭就像狗一樣四肢著地的在草地上奔跑。這麼奇怪的訓練方式引發不少網友批評，很多人都取笑諾蘭根本是瘋了。不過諾蘭表示自己一點也不在意其他人的目光，甚至建議所有喜歡健身的人，都該嘗試這種練習方式。

他表示，自己喜歡練武術和其他高強度運動，不過這類運動常會讓他的關節十分疼痛，因此他一直在找尋一種既能增強力量與韌性、又不會過度痠痛的運動。他認為學狗爬讓他能夠訓練上肢能力，而且除了手上長一些繭之外，並沒有帶來任何不良影響。諾蘭提到，自己是每天增加爬行1分鐘，慢慢才訓練到現在能學狗爬30分鐘。

諾蘭表示，他目前沒有看過任何人用這種方法訓練體能，似乎對自己的「狗爬式」很引以為傲。即使有不少網友批評，但也有網友稱讚諾蘭的訓練方式很有創意；另一名網友則說，自己在家嘗試一分鐘就持續不了，直呼這項運動真的很難。

健身 肌肉 抖音

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