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再也不能色色？日本「AV新法」上路 男女優怨沒工作

聯合新聞網轉角國際
日本通過的AV新法，救濟被害人卻打擊合法業者？（Getty Images）
日本通過的AV新法，救濟被害人卻打擊合法業者？（Getty Images）

日本通過的AV新法，救濟被害人卻打擊合法業者？」日本在今年6月通過俗稱「AV新法」的救濟法案，目的是保障AV演出者的個人權益，防止非自願演出、敲詐型AV等事件的發生。雖然立法的初衷要保障演出者不受侵害，也有遇到爭議時的救濟方法，但新法上路之後卻也有不少AV產業業者和現役的女優，對法律的限制與衝擊表示強烈不滿。

什麼是「AV新法」？

AV新法又稱為「AV出演被害防止・救濟法」，該法案全稱相當長，一般簡稱為「AV救濟法」或「AV新法」。這是在今年6月15日參議院通過、6月23日正式施行的新法案。AV新法的規制嚴格，演出者簽訂契約後必須滿1個月才能拍片、拍完後的4個月內不能公開。

此外，作品販售公開後的一年之間，演出者可以單方面無條件解約，不必負擔任何損失賠償，也有權要求作品下架停止販售。

AV新法極為強調契約的重要，嚴格要求契約載明拍攝內容、拍攝時間和地點、公開販售或發布的時間、演出費用等等，業者也有義務說明政府所設立的諮詢平台、以及取消契約的方式。如果業者沒有明確訂立契約內容，還有可能會被處以3年以下有期徒刑或300萬日元以下罰款。

根據AV新法規定，演出者和拍攝方要訂立明確的契約，作品販售公開後的一年之間，演出...
根據AV新法規定，演出者和拍攝方要訂立明確的契約，作品販售公開後的一年之間，演出者可以無條件解約、並且要求作品下架停止販售。（Getty Images）

保護新成人、防止敲詐型演出

AV新法為何如此嚴厲？背後原因和2016年爆發的敲詐型演出事件有直接關聯。2016年前知名主播松本圭世現身說法，自己就是被以「拍攝談話性節目」的名目欺騙，沒想到在實際拍攝現場，在劇組多名男子的包圍與壓力「說服」之下，半推半就拍了一段舔冰棒的軟調色情影片。相關事件擴大延燒，陸續有受害者尋求人權團體或律師的協助，也一度引發AV業界正反不同意見的爭議。

此外，日本早前將成年年齡從20歲降低至18歲，為了保障這些新成人和減少AV受害者，因而加速立法程序，在今年4月提出之後不久，6月便通過上路。

業界看法分歧

反對AV新法的意見認為，業界已有AV人權倫理機構的審查機制，為什麼需要另一套AV新法？這個新法真的會讓日本AV業界「再也不能色色的」？

不少現役女優透過Twitter發文反對AV新法，認為新法沒有考慮過業界的想法，原先以人權為考量的法案，反而讓「AV演員的人權受損」。有些人擔心，未來無法快速賺到現金（因為簽約後1個月才能拍片、拍完4個月後才能發行），或是導致業界難以簽訂新人。

知名的AV男優清水健也質疑，這套AV新法會讓業界人才斷層，而且目前業界已經有AV人權倫理機構的「適正AV」審查機制，現在又有一套AV新法似乎有疊床架屋的感覺。

不過也有人公開表示支持，例如已經引退的蒼井空就在新聞談話節目上表示，AV新法對於女優而言仍然是一個強力的保障機制；而已經轉戰YouTube的上原亞衣，也透過影片表達自己的看法，也強調引退女優可以要求影片下架的權益，對於許多已經息影、希望人生軌跡不再受到影響的人而言，會是一個好的措施。

AV新法確實讓業主承擔的風險變高，因此不少意見認為，對於中小型的片商衝擊最大，進而導致業界版圖的變動。同樣也有從業者或AV消費者擔心，會不會因此反而導致更多人轉戰像FC2一類的網站、拍攝「同人AV」規避契約限制，反而讓剝削和無良業者更加猖狂。

日本通過的AV新法，救濟被害人卻打擊合法業者？（Getty Images）
日本通過的AV新法，救濟被害人卻打擊合法業者？（Getty Images）

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