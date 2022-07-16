前日本藝伎掀黑幕 未成年陪酒、被包養 還有人險被賣掉初夜

日本藝伎近來被爆出未成年飲酒、沾染色情等黑幕。圖為京都藝伎。 (Getty Images)

一名曾當過舞伎的日本 女性網友近日在社群網站 上，公開日本傳統藝伎的「暗黑內幕」，包括未成年就得飲酒、被客人性騷擾 甚至差點賣掉初夜等等，引起軒然大波。如今日本媒體再進一步追查，更證實爆料的藝伎黑幕確有其事，讓這項頗具代表性的日本傳統文化，蒙上了一層陰影。

根據日本媒體「文春online」報導，在事件爆發出來之後，有許多客人擔心自己被聯想為爆料性騷擾的對象，因此取消了預約。有舞伎認為，既然事件被爆出來，那也是沒辦法的事，但還有許多不為人知的內幕，希望能夠獲得公開。

一名前舞伎B女士受訪指稱，該網友的爆料內容完全屬實。像是未成年飲酒的部分，每年夏天都會有公司舉辦飲酒大賽，其中大概會有30名客人與20名舞伎參加，自然包括未成年舞伎。花街這邊為了隱瞞訊息，都會謊報舞伎已經成年，參加的企業也會裝作不知道，默認參加者沒有年齡問題。

B女士指出，自己當初有一名舞伎朋友，是不能喝酒的體質，但還是被強迫參加飲酒大會。在她醉倒之後，就被隨意送上計程車不知去向，最後被發現昏迷在路邊。如此輕率的處理方式，讓B認為若是出現急性酒精中毒之類的狀況，後果恐不堪設想。

B女士還加碼爆料，藝伎業早先就存在著所謂「旦那先生制度」，如今此一陋習仍然存在。日文的「旦那」是有老公、一家之主的意思，在這裡則指花大錢給藝伎店家、贊助包養特定藝伎的人士。包養金額由店家、包養人及本人決定，被包養者自然無法違抗店家與「旦那先生」的要求。

雖然「旦那先生」有可能只是純粹想要幫助藝伎的人，但不可否認有不少人是為了性方面的慾望，才會花大錢包養女性。由於B女士當初是喜歡和服和舞蹈才成為藝伎，但在目睹業界居然是這樣的聲色場所後，讓她決定辭去工作。

一位男性客人也表示，自己因為喜歡京都的氛圍，以及舞妓和藝伎等日本文化，所以曾經到花街消費。然而接待他的十幾歲女藝伎請他品茶時，他自己卻表示喜歡喝對過水的威士忌，結果成了讓未成年舞妓喝酒的幫兇。他也證實部分店家有設置浴室，還會主動提醒客人有提供混浴服務。

不過也有其他中年男性客人認為，雖然爆料的內容部分屬實，但京都花街絕非全部都是色情行業。還是有以日本傳統舞蹈、藝能為賣點的藝伎，及製作相關和服、花簪等等的職人存在。希望大眾不要有誤解的同時，也能藉由爆料的輿論壓力，將日本藝伎業界導回正軌。