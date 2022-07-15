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俄國「麥當勞」易主後 竟讓民眾吃到發霉漢堡、昆蟲腳

綜合報導
美連鎖速食店麥當勞在俄國商人接手後，如今面臨薯條供應短缺問題。圖為「美味，就是這樣」員工端出薯條。（歐新社）
美連鎖速食店麥當勞在俄國商人接手後，如今面臨薯條供應短缺問題。圖為「美味，就是這樣」員工端出薯條。（歐新社）

日前麥當勞結束在俄羅斯的營運，並轉賣給當地的經營夥伴之一，西伯利亞企業家亞歷山大（Alexander Govor），並將品牌名改為「美味，就是這樣」（Vkusno & tochka）。不過最近卻傳出，俄羅斯許多民眾在「美味，就是這樣」不僅吃到「發霉漢堡」，甚至疑似在漢堡中吃到「昆蟲腳」。

聯合新聞網報導，起初麥當勞易主時，執行長帕羅耶夫（Oleg Paroyev）曾經表示，他們的目標是不讓顧客感受到品質及氛圍差異。但每日郵報報導，俄羅斯反對派政治家索布查克（Ksenia Sobchak）指出，許多消費者紛紛抱怨在「美味，就是這樣」吃到發霉漢堡，甚至發現疑似有「昆蟲腳」。

俄羅斯「麥當勞」易主換名後重新開張，卻頻傳品管問題。（路透）
俄羅斯「麥當勞」易主換名後重新開張，卻頻傳品管問題。（路透）

索布查克在Telegram表示：「至少在品質控管上，看不出來他們和麥當勞的標準一致，光是今天就有賣出三個發霉漢堡的紀錄。」她也對「美味，就是這樣」高層喊話：「搞清楚，各位，你們不需要毒死人」。另外，也有民眾反映吉士堡的肉量減少、少加起司醬，甚至吃到過期起司。

另據中央社報導，由於馬鈴薯歉收，加上俄國因侵略烏克蘭遭到西方制裁，麥當勞在俄國商人接手後，也面臨薯條供應短缺問題。

俄羅斯商業諮詢日報引述新公司說法報導：「一些新開幕的『美味，就是這樣』門市將不會有任何薯條。」而「美味，就是這樣」則希望能在秋天新的收成年度開始時，讓炸薯條回到菜單上。

俄羅斯「麥當勞」易主換名後重新開張，卻頻傳品管問題。（歐新社）
俄羅斯「麥當勞」易主換名後重新開張，卻頻傳品管問題。（歐新社）

麥當勞 俄羅斯 布查

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