我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

81歲泰國翁特製「木輪椅」 天天推癡呆妻出門看世界

綜合報導
老爺爺推著「木輪椅」載著妻子，兩人天天外出走走。（TikTok影片截圖）
老爺爺推著「木輪椅」載著妻子，兩人天天外出走走。（TikTok影片截圖）

泰國瘋傳一段暖心影片，畫面中有一名老爺爺用一輛特殊木車載著妻子外出。當地媒體指出，老爺爺的妻子十多年前患上老人癡呆症又行動不便，他便自學製作出該輛「木輪椅」，每天載愛妻出門走走，以免妻子在家也只能躺著。事件曝光後感動網友，大讚「這畫面很溫暖」。

香港01報導，有泰國網友在TikTok分享，當地一名81歲老爺爺推自製木輪椅，每天帶著罹患阿茲海默症的83歲愛妻出門閒逛。

泰國媒體指出，老爺爺叫敦吉，老婆婆叫諾伊，兩人住在佛丕府，離當地著名景點幼伊山洞很近。為何已經八旬之齡仍堅持天天帶妻子出門？老爺爺透露，妻子患老人痴呆已十多年，因為行動不便，她待在家裡也只能躺著，醫生叫他要盡量帶她出門放鬆。

由於老爺爺本身擅於手工藝，從報紙和電視獲得靈感後，便打造了一輛像嬰兒車的「木輪椅」，每天就這樣推妻子出門看世界。爺爺平日會用木輪椅帶妻子散步和買菜，每個月數次帶著食物和餐具外出，讓妻子在戶外野餐，繼續享受人生。

網友看到此景淚崩說，「真愛是存在的」、「最感人的畫面」，許多人覺得婆婆很幸運，「婆婆前世一定做了很多好事」，才會遇到爺爺這樣的人，而爺爺看起來也一樣快樂。

老爺爺推著「木輪椅」載著妻子，兩人天天外出走走。（TikTok影片截圖）
老爺爺推著「木輪椅」載著妻子，兩人天天外出走走。（TikTok影片截圖）

泰國 阿茲海默症 香港

上一則

民眾上街歡慶 斯里蘭卡國會議長宣布：總統辭職下台

下一則

俄國「麥當勞」易主後 竟讓民眾吃到發霉漢堡、昆蟲腳

延伸閱讀

布林肯訪問泰國 強化東南亞區域承諾

布林肯訪問泰國 強化東南亞區域承諾
「泰國林志穎」40歲近況曝光 TAE二婚娶空姐女友

「泰國林志穎」40歲近況曝光 TAE二婚娶空姐女友
憂中國擷取美國用戶資料 參議員要求審查TikTok

憂中國擷取美國用戶資料 參議員要求審查TikTok
萬象南站換裝場啟用 中寮泰鐵路聯通

萬象南站換裝場啟用 中寮泰鐵路聯通

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
病人麻醉中昏迷不醒，男子竟趁機一逞獸慾。（取材自臉書、Twitter）

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

2022-07-13 01:28
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

2022-07-08 01:09

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決