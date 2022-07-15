81歲泰國翁特製「木輪椅」 天天推癡呆妻出門看世界

老爺爺推著「木輪椅」載著妻子，兩人天天外出走走。（TikTok影片截圖）

泰國 瘋傳一段暖心影片，畫面中有一名老爺爺用一輛特殊木車載著妻子外出。當地媒體指出，老爺爺的妻子十多年前患上老人癡呆症又行動不便，他便自學製作出該輛「木輪椅」，每天載愛妻出門走走，以免妻子在家也只能躺著。事件曝光後感動網友，大讚「這畫面很溫暖」。

香港 01報導，有泰國網友在TikTok分享，當地一名81歲老爺爺推自製木輪椅，每天帶著罹患阿茲海默症 的83歲愛妻出門閒逛。

泰國媒體指出，老爺爺叫敦吉，老婆婆叫諾伊，兩人住在佛丕府，離當地著名景點幼伊山洞很近。為何已經八旬之齡仍堅持天天帶妻子出門？老爺爺透露，妻子患老人痴呆已十多年，因為行動不便，她待在家裡也只能躺著，醫生叫他要盡量帶她出門放鬆。

由於老爺爺本身擅於手工藝，從報紙和電視獲得靈感後，便打造了一輛像嬰兒車的「木輪椅」，每天就這樣推妻子出門看世界。爺爺平日會用木輪椅帶妻子散步和買菜，每個月數次帶著食物和餐具外出，讓妻子在戶外野餐，繼續享受人生。

網友看到此景淚崩說，「真愛是存在的」、「最感人的畫面」，許多人覺得婆婆很幸運，「婆婆前世一定做了很多好事」，才會遇到爺爺這樣的人，而爺爺看起來也一樣快樂。