蚊子叮一口喪命 21歲美女實習機師「額頭腫脹」5天後喪命

英國一名21歲實習女機師被蚊子叮咬，導致額頭腫脹、引發感染，不幸於五天後過世。（取材自臉書）

一到夏天，又到蚊蟲活躍季節，不小心被叮咬後，除了癢感令人難受，更要注意一下其他身體變化。比利時去年發生一起蚊蟲叮咬致死病例，一名21歲的英國 女實習機師在訓練期間，額頭被蚊子叮了一口，沒想到被咬位置嚴重腫脹、引發感染，最後蔓延至腦部，僅僅5天就過世，死因近日曝光，法醫研判她死於敗血性腦栓塞。

綜合媒體報導，21歲佩珀（Oriana Pepper）的致命意外發生於2021年7月，惟直到近日才舉行死因聽證會。佩珀去年通過易捷航空（EasyJet）筆試成為見習機師，隨後前往比利時安特衛普（Antwerp）完成儀表飛行評級。

同年7月7日，她的額頭靠近右眼位置被蚊子叮咬了一口後，開始嚴重腫脹及受到感染，於是前往急症室求診，醫生開了口服抗生素給她。然而兩天後，佩珀被叮咬的位置嚴重惡化，開始神智不清及說話困難，最後昏迷倒地，男友霍爾（James Hall）立即將她送往醫院，不料經一番搶救後，仍於三天後的7月12日去世。

佩珀的死因聽證會近日舉行，高級驗屍官帕斯利（Nigel Parsley）表示，佩珀死於「因昆蟲叮咬前額引起的嚴重感染」，細菌沿着頸動脈擴散，導致腦部的敗血性栓塞。他坦言從未見過這樣的案件。

霍爾則在聽證會上表示，他們去年5月20日抵達安特衛普後，被蚊子叮咬過很多次，但都沒有任何異狀，當地居民還跟他們說，「每年這個時候，被蚊叮咬是很正常的事」，不解為何這次的叮咬竟奪走女友性命。