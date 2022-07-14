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遇到噬人鯊快逃 專家曝：3品種最凶暴

聯合新聞網
大白鯊身長可超過6公尺、個性相當凶暴。（美聯社）
大白鯊身長可超過6公尺、個性相當凶暴。（美聯社）

日本知名漫畫「遊戲王」作者高橋和希驚傳在沖繩浮潛身亡，享年60歲。由於死時遺體上有被啃咬過的痕跡，不排除曾受到沙魚攻擊的可能。沖繩也是許多旅客喜愛造訪的景點之一，浮潛更是相當熱門的活動，然而在從事各種水上遊樂時，都需要注意當地的海洋生態與風險。

「遊戲王」作者高橋和希在沖繩身亡，遺體上有啃咬過的痕跡。 (歐新社)
「遊戲王」作者高橋和希在沖繩身亡，遺體上有啃咬過的痕跡。 (歐新社)

根據日本媒體「體育日本」報導，沖繩縣水產海洋技術中心指出，沖繩海域之中有著非常多種類的沙魚，其中對人類而言最危險的，分別是大白鯊、虎鯊和公牛鯊三個品種。這三種沙魚都是會吃人的沙魚。

大白鯊因為同名電影的關係最廣為人知。大白鯊身長可超過6公尺、個性相當凶暴，會從下方攻擊海狗、海豚等大型海洋哺乳類。還能在咬著獵物的情況下，做出約10公尺的跳躍。

虎鯊是一種只要能放進口中，什麼都會吃的沙魚。他會攻擊在水面棲息的水鳥，連海龜都能連殼一起吃下肚。石垣島的漁師為了防止漁業被害，經常獵捕虎鯊，但每次都是苦戰。

虎鯊是一種只要能放進口中，什麼都會吃的沙魚。（圖：台灣水試所東部海洋研究中心提供...
虎鯊是一種只要能放進口中，什麼都會吃的沙魚。（圖：台灣水試所東部海洋研究中心提供）

圖為世界上3種危險沙魚之一的公牛鯊。（圖：台灣海生館提供）
圖為世界上3種危險沙魚之一的公牛鯊。（圖：台灣海生館提供）

公牛鯊則是能夠調節體內鹽分，在淡水水域也能棲息的沙魚。因此常有公牛鯊跑到河川的狀況發生，增加和人接觸的風險。特別是人類男性的睪酮素較高，容易成為被攻擊的對象，國外就曾發生過許多被公牛鯊襲擊的案例。

該中心分析，沙魚碰到獵物時，會先咬一下後暫時離開，此時若是附近有同伴，就能趁機救援。因此在從事水上活動時，最好不要自己一個人，且一旦發現沙魚的行蹤，就要立刻上岸以策安全。

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