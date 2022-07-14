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通膨伙食縮水 日水族館改餵便宜貨 企鵝水獺「撇頭拒吃」

綜合報導
新飼料未完全合乎動物的口味，有些企鵝堅決拒吃鯖魚。(取材自YouTube)
新飼料未完全合乎動物的口味，有些企鵝堅決拒吃鯖魚。(取材自YouTube)

受到全球通貨膨脹影響，日本中部神奈川縣的箱根園水族館在物價飆升後，轉而餵食館內動物較低價的飼料，卻遭到挑食的企鵝與水獺撇頭拒吃，逗趣的畫面讓網友看了發笑。

綜合媒體報導，勒緊褲帶的箱根園水族館因應物價飆升，放棄一部分傳統且比較昂貴的竹筴魚，改以價格較低廉的鯖魚餵食館內動物。水族館長島本大樹表示，竹筴魚的價格去年起因為捕獲量變低而飆升兩至三成，因此目前館內的飼料大約三至四成被換成了鯖魚。

來源：ANNnewsCH YouTube

然而，新飼料未完全合乎館內動物的口味，像是有些企鵝堅決拒吃鯖魚。館方表示，「企鵝先是將鯖魚放進嘴裡，但還是因為不喜歡而吐出來」，影片中可以看到飼育員將鯖魚擺在企鵝嘴巴前，但企鵝竟然轉頭拒吃，飼育員不死心仍嘗試餵食鯖魚，企鵝直接倒退幾步，看似十分嫌棄。

島本推測，可能是因為鯖魚體積大於企鵝過去食用的竹筴魚，才導致有些企鵝拒吃鯖魚。他說：「牠們察覺到有些不對勁。」

此外，水族館內水獺的挑食問題更為嚴重，牠們一致拒吃較低價的魚類。

島本表示，水族館目前仍會購買一些竹筴魚餵食館內動物，但直到竹筴魚價格降低以前，館方並無完全恢復以往飼料供給的規劃，「這全盤取決於價格何時恢復正常水準」。

箱根園水族館因應物價飆升，放棄一部分傳統且比較昂貴的竹筴魚，改以價格較低廉的鯖魚...
箱根園水族館因應物價飆升，放棄一部分傳統且比較昂貴的竹筴魚，改以價格較低廉的鯖魚餵。(取材自YouTube)

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