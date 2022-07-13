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阿聯酋飛機空中「破大洞」乘客下機才發現

編譯張君堯
一班飛往澳洲布里斯本的阿聯酋航空班機降落後，乘客意外發現飛機側面竟「破了一個大洞」，眾人不免擔心自己在機體損壞的情況下「飛了多久」。(取材自推特)
一班飛往澳洲布里斯本的阿聯酋航空班機降落後，乘客意外發現飛機側面竟「破了一個大洞」，眾人不免擔心自己在機體損壞的情況下「飛了多久」。(取材自推特)

一班飛往澳洲布里斯本（Brisbane）的阿聯酋航空（Emirates）班機降落後，乘客意外發現飛機側面竟「破了一個大洞」，眾人不免擔心自己在機體損壞的情況下「飛了多久」。

CNN報導，這班從杜拜飛往澳洲的空中巴士A380日前經過大約14小時的飛行後順利降落，但乘客在下機時才意識到飛機外部竟然有明顯的損壞。

社群媒體上瘋傳的圖片顯示飛機外部似乎破了一個大洞，阿聯酋航空表示這是由於旅途中的「技術故障」導致。不過英國拉夫堡大學的英語教授莫里斯（Andrew Morris）在推特上寫道：「起初非常可怕，機組人員知道可能發生了嚴重的事情並立即與駕駛艙聯絡，但不久之後他們恢復正常，平靜的舉止也讓人放心，他們知道這不是嚴重事件」。

雖然目前尚不清楚問題發生時這架飛機在空中飛行多長時間，但一些報導表明它可能已經飛行約45分鐘。據悉，機組人員提前向布里斯本機場的空中交通管制員通報情況，並要求在著陸時立即有緊急救援人員接觸。

阿聯酋航空隨後發表聲明強調：「破裂並未影響飛機機身、框架或結構」，並補充說：「我們從杜拜飛往布里斯本的EK430航班出現技術故障，飛機22個輪胎中的一個在巡航過程中破裂，導致空氣動力整流罩的一小部分損壞」。

阿聯酋航空也提到航班安全降落在澳洲、乘客也如期落地，飛機外部的損壞目前已修復，並補充說 ：「工程師、空中巴士公司和所有相關當局已完成更換、檢查和清理整流罩」，最後還強調「乘客和機組人員的安全一直是我們的首要任務」。

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