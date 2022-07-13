快禿了 哈利王子自嘲「我完蛋了」

威廉王子（左）與哈利王子皆有髮線後移問題。（路透資料照片）

英國 植髮專家米塔爾（Manish Mittal）日前指出，如果哈利 王子（Prince Harry）不盡快採取行動，他可能會在40歲時完全禿頭。這位王子數個月前也曾就脫髮問題自嘲「我完蛋了」。

香港01引述英國「每日快報」報導稱，米塔爾說：「根據哈利王子髮線後移的速度，他可能會在兩年內完全禿頭，他40歲的時候肯定會這樣。」

報導指，哈利王子會在9月迎來38歲生日，因此他距離米塔爾估計得出的「禿頭時間」已不遠，近年他的髮線不斷後移。

哈利王子日前為宣傳「不可征服運動會」（Invictus Games）而在荷蘭電視節目現身，就曾就脫髮問題自嘲，當時節目內有人談到自己快將禿頭，哈利王子回應時戲稱「但你也比我慢，我已經...我完蛋了。」（But you're slower than me. I'm already…I'm doomed.）

多名英國王室男成員也面對髮線後移的問題，如哈利王子的哥哥威廉 王子（Prince William）和父親王儲查理（Prince Charles）也有這個問題。