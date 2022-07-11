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新州男7年前領養狗旅伴兼保鏢 走遍6大洲37國

聯合新聞網
Savannah（左）成了Tom Turcich旅途上最忠實的夥伴。（取材自theworldwalk IG）
Savannah（左）成了Tom Turcich旅途上最忠實的夥伴。（取材自theworldwalk IG）

有一隻名為Savannah的狗幸福地獲得領養，不僅擺脫悲慘的命運，更在七年內與飼主跑遍了大半個地球， 牠見識過的東西，可能是很多人都沒有的。

香港01報導，美國名為Tom Turcich的男子2015年決定要開始環遊世界。一開始他規畫的旅程相對較短，是從新澤西的家到德州的奧斯汀。

約3218.7公里的路程，他覺得會有點孤單，於是想要找一個忠實的旅伴。但有誰會跟他自己一樣，一直陪伴自己呢？答案看來只有一個：狗。

他來到奧斯汀後，直接走到當地的收容所，想要領養一隻狗。義工帶他看了一隻三個月大的幼犬。在他將牠抱住的當下，就覺得這一定是他命中注定要與他在一起的狗。

Savannah就這樣，成了Tom Turcich旅途上最忠實的夥伴。一人一狗踏上旅程，走了約4萬5000公里，遊遍6大洲37國。

根據他所說，牠將是第一隻徒步環遊世界的狗；而他則是紀錄上第10位完成徒步環遊世界壯舉的人。

根據金氏世界紀錄大全，徒步環遊世界者須完成約3萬公里的旅程，橫越4大洲。而他和Savannah早已「超標」。他們平均每天行走約29至38公里。

有人或許會擔心，這樣不是虐畜。Tom Turcich稱，每天走多遠，是以Savannah的耐力為指標，但牠的安全和舒適始終是首要考量。狀態不好的時候，牠會坐在飼主的手推車。車內甚至還配備了防塵護目鏡，以便他們在沙漠中漫步。

他說，90%的時間，他們的狀態只是以「遛狗散步」形式旅行。牠白天會跟著主人前行，亦步亦趨，即使看到附近有松鼠或兔子，為此覺得很興奮，但絕不會丟下飼主追上去。夜幕低垂，Savannah變成一流的保鏢，附近一旦有什麼異樣，牠會立刻變得警惕，告訴飼主要留心了。

Savannah和主人與默契隨著時間建立起來，牠總知道飼主心中在想什麼，要做什麼。

他們想從安地斯山脈走到阿根廷時，飼主突然站不穩，重重摔在地上。Savannah不慌不亂，逕直走到主人身邊坐下，耐心等他站起來再度出發。

Tom Turcich稱當躺在地上時，覺得他們一起感覺真的好奇妙，方圓5000公里不見人煙，只有他自己和狗狗。

他說：「牠的尾巴總是豎起的，如果需要，牠會每天跑50公里，毫無怨言。所以，我也會試著這樣做。」旅程開始的時候，牠才是一頭幼犬，如今牠已七歲了，他也認為，一起看過這麼多好風光，是時候讓牠退休了。

德州 退休 新澤西

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