祈求豐收 墨西哥小鎮鎮長與「鱷魚新娘」結婚

墨西哥小鎮鎮長維克多遵循傳統娶了一隻鱷魚。（路透）

墨西哥 聖佩德羅瓦梅盧拉鎮（San Pedro Huamelula）鎮長維克多（Victor Hugo Sosa）依循古老習俗，與一隻7歲的鱷魚結婚，希望可以替村莊帶來豐收，為讓傳統儀式可以完整進行，他們還替鱷魚穿上婚紗。

每日郵報報導，這項傳統可追溯至幾世紀前的原住民 部落，在那個時期鱷魚開始被視為土地之神，而牠若與部落領袖結婚，象徵著人與神的結合，並且是替部落祈求豐收，帶來豐沛的雨水、足夠的食物，並讓河流裡有源源不絕的漁穫。

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這場婚禮與一般婚禮沒有不同，最大的差異是新娘是一隻鱷魚，負責籌備婚禮的長老艾莉雅表示，可以受託主持這場婚禮是一種榮幸，且她為了新娘的穿著煩惱許久。

他們幫這隻名為「公主」的新娘穿上白色的婚紗，為了讓婚禮可以順利進行，他們也將鱷魚的嘴巴暫時用繩子綁起來，避免不必要的傷害發生，身為新郎的鎮長也在鎮民的要求下，多次在婚禮中親吻鱷魚。

位在墨西哥南部的瓦哈卡州（Oaxaca）擁有豐富的原住民文化，這場婚禮可說幾乎全鎮都一起共襄盛舉，並伴奏著傳統音樂，除了與鱷魚結婚外，瓦哈卡許多地方仍保存著他們的傳統語言與習俗。（聯合新聞網）