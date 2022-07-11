被搞鬼 加國房屋裝修竟挖到「驚悚人骨」

來自加拿大的卡利裝修家裡，在廁所牆壁木板竟挖出一具骷髏頭。（取材自TikTok）

加拿大 溫尼伯的卡利（Kaleigh），6月在TikTok 上發布一段影片，稱自己在裝潢家裡時發現塑膠製骷髏頭，從牆壁縫隙中可看到頭骨，而卡利的父親拿下板子後，露出人骨的身體與腿，且還穿著襯衫與牛仔褲。

據Newsweek報導，卡利的父親更從口袋裡拿出紙條，上面寫著：「噓！哈哈！我嚇到你了嗎？傑森，2013年」，對於這個發現，卡利在貼文上寫著：「我在這裡住了六年，而這個骷髏頭一直在浴室鏡子後看著我。」

來源：取材自tiktok

這則令人好笑又覺得有點毛的影片紀錄，在抖音 上獲得許多網友回響，有人說：「這樣的幽默不會死的，兄弟」，也有人讚賞：「哇，努力設計一個惡作劇，幾年後才被發現」，這則貼文不僅獲得50萬點讚數，還得到2000多個留言。

幸好這個骷顱頭是假的，但根據美國Cinch Homes的調查發現，每10個美國人就有1個曾因鬧鬼而搬家，在1000多人的調查顯示，有83%的受訪者認為他們家曾發生過靈異事件，包括出現奇怪的聲音，聲音或燈光自動開開關關。