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鉛筆變繡花針 他30分鐘削1支…網：像殺人凶器

聯合新聞網
一位網友的朋友把削鉛筆當成興趣，只花30分鐘就能把筆削出完美尖刺。（取材自推特）
一位網友的朋友把削鉛筆當成興趣，只花30分鐘就能把筆削出完美尖刺。（取材自推特）

傳說唐代詩人李白，曾經因為看到一位老婦人打算將「鐵杵磨成繡花針」，於是被她的毅力所感動，因此決定奮發向學。無獨有偶，最近日本網友碰上的一件趣事，正好也是和「鐵杵成針」類似的狀況。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本推特網友「mickeiiiiiiy」最近分享一張照片，表示他有一位朋友，平常以「削鉛筆」作為興趣。近來他收到那位朋友贈送的鉛筆筆芯，可以看出整隻筆芯被削得極為尖銳，和一根針幾乎沒有兩樣，讓網友直呼「簡直可以當凶器了」。

mickeiiiiiiy透露，這位朋友是因為看了YouTube上筆芯相關的影片，決定自己也來鑽研「削鉛筆」的技術，結果越來越熟練。這次就是他用一支HB鉛筆，只花了30分鐘左右便完成的作品。

其他網友們也紛紛表示「這筆芯太猛了」、「可以當作塗毒用的針了」、「完成刺殺後還不會被質疑」、「到底是怎麼削成這樣的」、「有夠狂」、「傳說中的削鉛筆職人」、「被攻擊之前是不會察覺到的」、「感覺專業殺手會拿去用」、「居然只是因為把削鉛筆當興趣」、「你不確定一下你朋友的真實身分嗎」。

日本 推特 YouTube

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