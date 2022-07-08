鱷魚擋路 澳洲酒店老闆拿平底鍋敲牠的頭

澳洲酒吧老闆韓森日前手持平底鍋，在擋住客人去路又朝他撲過來的暴走鱷魚頭上敲了兩下。（路透）

澳洲 一位勇敢的酒吧老闆日前手持平底鍋，在擋住客人去路又朝他撲過來的暴走鱷魚頭上敲了兩下（上圖，路透）。從目擊者拍攝影 片可見，這隻鱷魚先是狀似愣了一下，隨後拔腿就跑，酒吧老闆事後表示，這隻動物需要「很好的教訓」。

澳洲每日郵報、坎培拉時報與Storyful報導，這「瘋狂的瞬間」發生地點是澳洲北領地（Northern Territory）阿德萊德河（Adelaide River）畔的「羊島小屋」（Goat Island Lodge）。從影像可見，面對2.5公尺長的鱷魚衝過來，走下樓梯的老闆韓森（Kai Hansen）拒不退縮，直接用手上的平底鍋擊退暴走鱷魚，讓牠匆匆逃回水裡。

羊島小屋所坐落的阿德萊德河常有鱷魚出沒。被拍到的鱷魚不僅是羊島小屋的常客，還被韓森稱為「凱西」（Casey）。

據報導，將過程拍攝下來的客人表示，「我們正要搭乘直升機離開小島，那隻鱷魚擋了路，老闆擔心我們的安危，所以他抓起鍋子，把鱷魚趕跑了」。韓森表示，他不會說這是一樁日常事件，但他必須保持安全和盡他所能，「沒人受傷，鱷魚得到了很好的教訓」。