我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

酷熱怎麼防中暑 日本專家教這招---讓手掌降溫

（編譯羅方妤）
日本東京已連日出現「猛暑日」，孩童27日在當地公園噴泉戲水消暑。（歐新社）
日本東京已連日出現「猛暑日」，孩童27日在當地公園噴泉戲水消暑。（歐新社）

日本各地近日連日高溫，東京已連續六天出現「猛暑日」，氣象廳也對多個地區發布「中暑警戒警報」。日本NHK報導，專家研究指出，預防中暑的關鍵是讓手掌降溫，這樣就能有效調節全身體溫，預防中暑。

日本神戶女子大學名譽教授平田耕造表示，「雖然人類雙手手掌的面積僅占人體的5%，但手掌上有負責調節體溫的動靜脈吻合（AVA）血管，帶有熱的血液流經時，就能透過手掌心散熱。只要讓手掌暴露在空氣中就能散熱，但若手掌接觸冰冷的物品能加速降溫」。

平田指出，經過手掌與腳掌動靜脈吻合（AVA）血管的血液流量，比流過微血管的血液多一萬倍，因此只要讓手掌與腳底確實降溫，將可有效降低全身的體溫。

京都先端科學大學棒球社採取了相關預防中暑對策，教練在學生訓練前先讓他們握住有一至兩小時保冷效果的保冷劑，才開始訓練，休息時間也讓學生大量補充水分和握著保冷劑。

不過，平田也提醒民眾，冷卻手掌時盡量使用約攝氏15度的物品，而非使用冰塊等攝氏10度以下的物品。他說，過度冷卻動靜脈吻合（AVA）血管，會造成血管收縮，從而難以散熱；「只要將手腳泡在裝滿水的臉盆中就能有效降溫」。

日本 高溫

上一則

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

下一則

限水少洗頭 義大利髮廊幫顧客洗兩次頭要罰錢

延伸閱讀

富士豪華醫療按摩椅國慶酬賓一元起價大拍賣

富士豪華醫療按摩椅國慶酬賓一元起價大拍賣
普亭下令將油氣開發項目轉給俄公司 三井、三菱大跌

普亭下令將油氣開發項目轉給俄公司 三井、三菱大跌
煩惱孩子不受教？親子專家提供三步驟

煩惱孩子不受教？親子專家提供三步驟
快看世界／墮胎權限縮效應 專家：快刪掉經期追蹤app

快看世界／墮胎權限縮效應 專家：快刪掉經期追蹤app

熱門新聞

一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

2022-06-29 12:39
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50
丹麥首都哥本哈根一間購物中心驚傳槍擊事件，只見槍手神態自若、一派輕鬆地持槍在中心內漫步，嚇得民眾瘋狂逃竄。根據警方最新說法，目前死亡人數已升至3人、另外有3人受傷。(Getty Images)

不排除恐攻 民眾聞槍聲逃竄 哥本哈根商場槍擊案3死3傷

2022-07-03 21:15
梅鐸（左）正與曾是超模的妻子霍爾（右）辦離婚。（路透）

梅鐸妻為離婚「心碎痛苦」 怪他兒女挑撥離間

2022-07-02 12:36

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍