酷熱怎麼防中暑 日本專家教這招---讓手掌降溫

日本東京已連日出現「猛暑日」，孩童27日在當地公園噴泉戲水消暑。（歐新社）

日本 各地近日連日高溫 ，東京已連續六天出現「猛暑日」，氣象廳也對多個地區發布「中暑警戒警報」。日本NHK報導，專家研究指出，預防中暑的關鍵是讓手掌降溫，這樣就能有效調節全身體溫，預防中暑。

日本神戶女子大學名譽教授平田耕造表示，「雖然人類雙手手掌的面積僅占人體的5%，但手掌上有負責調節體溫的動靜脈吻合（AVA）血管，帶有熱的血液流經時，就能透過手掌心散熱。只要讓手掌暴露在空氣中就能散熱，但若手掌接觸冰冷的物品能加速降溫」。

平田指出，經過手掌與腳掌動靜脈吻合（AVA）血管的血液流量，比流過微血管的血液多一萬倍，因此只要讓手掌與腳底確實降溫，將可有效降低全身的體溫。

京都先端科學大學棒球社採取了相關預防中暑對策，教練在學生訓練前先讓他們握住有一至兩小時保冷效果的保冷劑，才開始訓練，休息時間也讓學生大量補充水分和握著保冷劑。

不過，平田也提醒民眾，冷卻手掌時盡量使用約攝氏15度的物品，而非使用冰塊等攝氏10度以下的物品。他說，過度冷卻動靜脈吻合（AVA）血管，會造成血管收縮，從而難以散熱；「只要將手腳泡在裝滿水的臉盆中就能有效降溫」。