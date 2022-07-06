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限水少洗頭 義大利髮廊幫顧客洗兩次頭要罰錢

（編譯中心）
義大利小鎮為了省水，祭出「禁止髮廊洗頭兩次」的禁水令。示意圖。(Getty Images)
義大利小鎮為了省水，祭出「禁止髮廊洗頭兩次」的禁水令。示意圖。(Getty Images)

義大利正面臨數十年來最嚴重的乾旱危機，各城鎮紛紛祭出限水措施，一個小鎮的鎮長禁止髮廊替顧客洗兩次頭，以節約用水，違者將開罰500歐元（約526美元），引發各界熱議。

英國「衛報」報導，義大利小鎮卡斯泰納索（Castenaso）鎮長古貝里尼（Carlo Gubellini）說，每天有數千公升的水因為洗頭而浪費，因此祭出禁止髮廊替顧客洗兩次頭的措施。

據信，他是義大利唯一採取這類限水措施的鎮長，違反規定者將開罰500歐元。在強烈而持久的熱浪導致各地氣溫屢破新高之際，義大利正在對抗乾旱危機。

位於艾米利羅馬那大區（Emilia Romagna）、距離波隆那（Bologna）不遠的卡斯泰納索鎮人口約1.6萬，擁有10家髮廊。

古貝里尼告訴「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）：「如果我們將每名顧客的用水量相乘，每天就耗費掉數千公升的水。」「卡斯泰納索鎮很小，想像一下在大城市的用水量。考量到髮廊週日及週一不營業，因此在週六發布相關規定，讓髮廊擁有足夠時間去因應。」

根據這項措施指南隨附的手冊，水龍頭一分鐘可流出13公升的水，而替顧客沖洗兩次頭髮至少需要20公升的水。

古貝里尼說，這項措施預計一路實施到9月下旬，也獲得許多正面迴響。

然而，這項措施引發部分業者反彈。一名髮廊工作人員受訪時表示，這麼做「似乎有點荒謬」，「不幫客人洗兩次頭其實有點困難，有時是頭髮使用的產品必須清洗兩次，有時是因為顧客的髮質，特別是有些人的頭髮容易髒」。

古貝里尼對此表示，他希望在禁令到期前能做出一些調整，但他也直言，乾旱的情況「相當令人擔憂」。

他說：「在6月29日前，艾米利羅馬那大區還有足夠的水可供灌溉，7月開始，情況將急遽惡化。」

義大利其他城鎮也祭出限水措施，包括米蘭（Milan），當地的公共噴泉已經關閉。由於冬季降下的雨雪不多，義大利最長河流波河（Po river）長期乾旱，義大利北部地區受災最為嚴重。

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